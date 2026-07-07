«Παρακολουθεί την περίπτωση του Όσμαν η Φενέρ»

Σύμφωνα με Τουρκικά δημοσιεύματα η Φενέρμπαχτσε παρακολουθεί στενά την περίπτωση του Τσέντι Όσμαν, με την ομάδα της Πόλης να μην έχει καταθέσει επίσημη πρόταση.

Στα ραντάρ της Φενέρ βρίσκεται ο Τζέντι Όσμαν, με την τουρκική ομάδα να παρακολουθεί την περίπτωση του παίκτη. Σύμφωνα με δημοσιεύματα από την γειτονική χώρα του Τούρκου δημοσιογράφου Γιαγκίζ Σαμπουντσούογλου, η ομάδα της Πόλης εξετάζει σοβαρά τον άσο του Παναθηναϊκού, σε ένα ρεπορτάζ που ήρθε λίγη ώρα μετά την είδηση της απόκτησης του Μπόνγκα στους «πράσινους».

Ωστόσο μέχρι αυτή τη στιγμή δεν έχει κατατεθεί κάποια επίσημη πρόταση προς την πλευρά του παίκτη, όπως αναφέρει το δημοσίευμα. Ο Τσέντι Όσμαν τη σεζόν που ολοκληρώθηκε στη EuroLeague μέτρησε 12.9 πόντους, 3.5 ριμπάουντ και 1.2 ασίστ κατά μέσο όρο σε 39 παιχνίδια.