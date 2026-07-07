Ασύλληπτα νούμερα: Ποιο ματς σάρωσε πιάνοντας 51% σε τηλεθέαση

Ακόμη μία μεγάλη επιτυχία στην τηλεθέαση κατέγραψε η ΕΡΤ2 χάρη στη μετάδοση αγώνα του Μουντιάλ 2026, επιβεβαιώνοντας ότι η διοργάνωση εξακολουθεί να καθηλώνει το τηλεοπτικό κοινό.

Το βράδυ της Δευτέρας 6 Ιουλίου, η δημόσια τηλεόραση μετέδωσε ζωντανά την αναμέτρηση ανάμεσα στην Ισπανία και την Πορτογαλία, με τους τηλεθεατές να δίνουν ξεκάθαρο προβάδισμα στην ΕΡΤ2 έναντι του ανταγωνισμού.

Στο δυναμικό κοινό (18-54), ο αγώνας σημείωσε μέσο όρο 40,1%, κατακτώντας με άνεση την πρώτη θέση. Μάλιστα, όσο πλησίαζε το φινάλε της αναμέτρησης, η τηλεθέαση εκτοξεύτηκε, αγγίζοντας το 51% στο τελευταίο τέταρτο της μετάδοσης (23:45 – 00:00).

Εξίσου υψηλές ήταν οι επιδόσεις και στο γενικό σύνολο, όπου το παιχνίδι συγκέντρωσε μέσο όρο 36%, ενώ στο τελευταίο τέταρτο έφτασε έως και το 48,1%, αποδεικνύοντας το έντονο ενδιαφέρον του κοινού για την εξέλιξη της αναμέτρησης.

Οι επιδόσεις αυτές έφεραν την ΕΡΤ2 στην κορυφή της βραδινής τηλεθέασης, αφήνοντας σε μεγάλη απόσταση τα υπόλοιπα προγράμματα της prime time.

Η τηλεθέαση στο δυναμικό κοινό

Πορτογαλία – Ισπανία: 40,1%

Μπαμπά σ’ αγαπώ: 19,4%

Το σπίτι δίπλα στο ποτάμι: 11,5%

Cash or Trash: 9%

Γη της Ελιάς: 7,3%

Έτερος Εγώ: 4,6%

Η τηλεθέαση στο γενικό σύνολο

Πορτογαλία – Ισπανία: 36%

Μπαμπά σ’ αγαπώ: 19,2%

Γη της Ελιάς: 15,2%

Το σπίτι δίπλα στο ποτάμι: 12,7%

Cash or Trash: 9,6%

Έτερος Εγώ: 4%