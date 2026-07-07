Ελλάς Σύρου: Ανανέωσε με Βλάχο

Τη φανέλα της Ελλάς Σύρου θα φορά και τη νέα σεζόν ο εκ των αρχηγών Σπύρος Βλάχος.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

Η ΠΑΕ Ελλάς Σύρου βρίσκεται στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσει την ανανέωση της συνεργασίας της με τον ποδοσφαιριστή Σπύρο Βλάχο.

Εκ των αρχηγών της περσινής ιστορικής πορείας της ομάδας μας, ο Σπύρος, θα συνεχίσει να ηγείται της προσπάθειας και τη νέα αγωνιστική περίοδο.

Με την εμπειρία και τον χαρακτήρα του, ο Σπύρος αποτελεί σημείο αναφοράς για τα αποδυτήρια και έναν από τους ποδοσφαιριστές που θα κληθούν να διαδραματίσουν πρωταγωνιστικό ρόλο και στη νέα απαιτητική σεζόν.

Σπύρο, σου ευχόμαστε υγεία και μία ακόμη χρονιά γεμάτη επιτυχίες με τα χρώματα της Ελλάς Σύρου!