Το μήνυμα του πατέρα του Νειμάρ: «Συνέχισε να παίζεις ποδόσφαιρο, σε παρακαλώ»

Μήνυμα ανάκαμψης έστειλε στον Νειμάρ ο πατέρας του μετά τον οδυνηρό αποκλεισμό της Βραζιλίας από το Μουντιάλ και την απόσυρση του από την εθνική ομάδα της πατρίδας του.

Ο Βραζιλιάνος σούπερ σταρ δεν έκρυψε τα συναισθήματα του μετά την ήττα από την Νορβηγία, βάζοντας τα κλάματα, ενώ λίγο αργότερα ανακοίνωσε την απόφαση του να ολοκληρώσει την παρουσία του στην «σελεσάο».

Δίπλα του σε αυτήν την ιδιαίτερη στιγμή της καριέρας του στέκεται ο πατέρας του, ο οποίος τον παροτρύνει να αφήσει πίσω του το Παγκόσμιο Κύπελλο και να συνεχίζει να παίζει ποδόσφαιρο.

«Μια χάρη από εσένα, Νέι: Μην σταματήσεις να παίζεις ποδόσφαιρο, σε παρακαλώ», ήταν το μήνυμα του, όπως αποκάλυψε ο γνωστός δημοσιογράφος, Φαμπρίτσιο Ρομάνο.

🚨🇧🇷 Neymar’s father: “My request to you, Ney: keep playing football, please”. pic.twitter.com/ajNEEgzSny — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 7, 2026

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