Στην Κύπρο για τον ΑΠΟΕΛ ο Πεντρόζο

Στο κυπριακό πρωτάθλημα μετακομίζει και ο δεύτερος αρχισκόρερ του Λεβαδειακού την περσινή σεζόν, καθώς ο ΑΠΟΕΛ ανακοίνωσε την συμφωνία της με τον Φαμπρίτσιο Πεντρόζο.

Μετά τον Όζμπολτ, θα συνεχίσει στην Κύπρο και πρώτος περσινός σκόρερ των Βοιωτών, ο Φαμπρίτσιο Πεντρόζο.

Ο Νίκος Παπαδόπουλος γνώριζε πολύ καλά τι μπορεί να του δώσει ο Αργεντινός στράικερ και ο ΑΠΟΕΛ ανακοίνωσε την καταρχήν συμφωνία του με τον ποδοσφαιριστή, ο οποίος έμεινε ελεύθερος από τον Λεβαδειακό.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

Ο ΑΠΟΕΛ ανακοινώνει την καταρχήν συμφωνία με τον Αργεντινό ποδοσφαιριστή Fabricio Pedrozo, ο οποίος αναμένεται στην Κύπρο, τις επόμενες μέρες για την ολοκλήρωση των απαραίτητων διαδικασιών και των ιατρικών εξετάσεων, έτσι ώστε να ενταχθεί στο δυναμικό της ομάδας μας.

Ο 33χρονος ακραίος επιθετικός (γεννημένος στις 6 Νοεμβρίου 1992) διαθέτει σημαντικές παραστάσεις από τα πρωταθλήματα της Αργεντινής, της Βολιβίας και της Ελλάδας.

Την τελευταία τριετία κατέγραψε συνολικά 83 συμμετοχές, 24 γκολ και 8 ασίστ.

Καλωσορίζουμε τον Fabricio στην οικογένεια του ΑΠΟΕΛ.

