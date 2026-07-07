«Θα σκοτώσω τους πάντες γύρω σου»: Οδοντίατρος δολοφόνησε τα παιδιά του κι αυτοκτόνησε σε φλεγόμενο όχημα

Πριν από δύο χρόνια, ο Μοχάμεντ Αλ-Λάμι είχε στείλει ένα ακραίο μήνυμα στην πρώην σύζυγό του. Απειλούσε ότι θα σκοτώσει όλους όσοι βρίσκονται γύρω της για να την εκδικηθεί, αλλά κανείς δεν μπορούσε τότε να πιστέψει ότι θα έφτανε η ημέρα που θα έκανε πράξη αυτή την απειλή.

Το πρωί της 29ης Ιουνίου ο Καναδός οδοντίατρος δολοφόνησε τα ηλικίας 7 και 12 ετών αγοράκια του, στη συνέχεια έβαλε φωτιά στο ιατρείο του στην Οτάβα και αυτοκτόνησε μέσα σε όχημα που τυλίχθηκε στις φλόγες.

Σύμφωνα με το CBC, αστυνομικοί βρήκαν πάνω στο γραφείο του στο ιατρείο ένα πολυσέλιδο χειρόγραφο σημείωμα, στο οποίο επιτιθόταν λεκτικά στην πρώην σύζυγό του, καθώς και στο σύστημα ποινικής δικαιοσύνης και οικογενειακών δικαστηρίων.

Στο σημείωμα ανέφερε ονομαστικά τρία άτομα, τα οποία χαρακτήριζε διεφθαρμένα, γεγονός που οδήγησε τις Αρχές να κινηθούν άμεσα για να διασφαλίσουν την ασφάλειά τους. Παράλληλα, υποστήριζε ότι η πρώην σύζυγός του ήταν εκείνη που τον κακοποιούσε κατά τη διάρκεια της σχέσης τους.

Η δίκη του

Σύμφωνα με δικαστικά έγγραφα, ο Αλ-Λάμι βρισκόταν ήδη υπό επιτήρηση για απειλές πρόκλησης σωματικής βλάβης σε βάρος της πρώην συζύγου του και μητέρας των δύο παιδιών, υπόθεση που εκδικάστηκε το 2024.

Κατά τη διάρκεια σύντομης δίκης τον περασμένο Φεβρουάριο, εκπροσώπησε ο ίδιος τον εαυτό του και αρνήθηκε την πρόταση του δικαστηρίου να διευθετηθεί η υπόθεση με την επιβολή ειρηνευτικής δέσμευσης διάρκειας ενός έτους.

Η πρώην σύζυγός του, της οποίας τα στοιχεία δεν έχουν δημοσιοποιηθεί, κατέθεσε ότι το ζευγάρι παντρεύτηκε, απέκτησε δύο παιδιά και χώρισε το 2022.

Όπως είπε, μετά το διαζύγιο ο οδοντίατρος σταμάτησε να καταβάλλει τη διατροφή των παιδιών και το 2024 της έστειλε ένα σοκαριστικό ηλεκτρονικό μήνυμα με σειρά απειλών.

Το σοκαριστικό μήνυμα: «Θα σε αφήσω ζωντανή, ανάπηρη σε αμαξίδιο»

«Θα σκοτώσω όλους όσοι βρίσκονται γύρω σου και τον νταβατζή σου... με έναν πολύ άγριο και βίαιο τρόπο. Εσένα δεν θα σε σκοτώσω. Θα σε αφήσω ζωντανή, ανάπηρη σε αμαξίδιο, χωρίς να μπορείς ούτε να επισκεφθείς τους τάφους των αγαπημένων σου»

Στη συνέχεια έγραφε:

«Θα σε κάνω παράδειγμα της άδικης δικαιοσύνης. Θα σε κάνω παγκόσμια είδηση. Όταν μου κάνεις κάτι κακό, το πληρώνεις. Το πληρώνεις είτε μέσω της διατροφής είτε με όποιον τρόπο θεωρώ εγώ κατάλληλο να απαντήσω στις πράξεις σου, μέχρι να τελειώσω την υπόθεση όπως εγώ θέλω για σένα και το γουρούνι σου», αναφερόμενος στον νυν σύντροφο της πρώην συζύγου του.

Η γυναίκα κατέθεσε ότι έμεινε «άναυδη» από τα λόγια του πρώην συζύγου της και ότι απλώς του ζητούσε να καταβάλει τη διατροφή των παιδιών.

Κατά την αντεξέταση υποστήριξε ότι αποφάσισε να καταγγείλει το απειλητικό μήνυμα επειδή φοβήθηκε για την ασφάλεια των παιδιών της και ύστερα από παρότρυνση του σημερινού συντρόφου της.

«Σκέφτηκα: κι αν πραγματικά το έκανε; Ποιος θα ήταν εκεί για τα παιδιά μου αν μου συνέβαινε κάτι;» είπε στο δικαστήριο.

«Δεν ήξερα τι μπορούσε να συμβεί. Δεν ήθελα να ζω μέσα σε αυτή την απρόβλεπτη κατάσταση», κατέθεσε, προσθέτοντας ότι μέχρι τότε δεν είχε πάρει στα σοβαρά τις προηγούμενες απειλές του.

Κι αυτό ήταν το μεγάλο της λάθος...

Πηγή: ethnos.gr