Σοβαρός τραυματισμός για τον Ονάνα, αμφίβολος για το ματς με Ισπανία (vid)

Ο προπονητής του Βελγίου, Ρούντι Γκαρσία, δήλωσε ότι ο Αμαντού Ονάνα υπέστη «σοβαρό τραυματισμό» στη νίκη με 4-1 επί των Ηνωμένων Πολιτειών τη Δευτέρα και πως είναι σχεδόν βέβαιο ότι ο μέσος θα χάσει τον προημιτελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου απέναντι στην Ισπανία την Παρασκευή.

Ο Ονάνα τραυματίστηκε στο 19ο λεπτό, ενώ μάρκαρε τον Κρίστιαν Πούλισικ των ΗΠΑ, πιάνοντας το δεξί του γόνατο και δείχνοντας να πονά έντονα. Ο 24χρονος προσπάθησε να συνεχίσει, όμως δύο λεπτά αργότερα αντικαταστάθηκε από τον Χανς Βανάκεν, ο οποίος στη συνέχεια πέτυχε το τρίτο γκολ των «Κόκκινων Διαβόλων».

Μετά το τέλος της αναμέτρησης, ο Γκαρσία χαρακτήρισε τον τραυματισμό του Ονάνα σοβαρό και τον αποκάλεσε «το μοναδικό μαύρο σύννεφο της βραδιάς».

Ο Ονάνα είχε διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στο εξαιρετικό ξεκίνημα του Βελγίου στο Seattle Stadium, διακόπτοντας διαρκώς τη σύνδεση της μεσαίας γραμμής των ΗΠΑ και συμβάλλοντας στην εφαρμογή του υψηλού πρέσινγκ που είχαν σχεδιάσει οι Βέλγοι.

Μετά τη λήξη του αγώνα, ο μέσος εμφανίστηκε στον αγωνιστικό χώρο για τους πανηγυρισμούς του Βελγίου φορώντας νάρθηκα στο δεξί γόνατο και χρησιμοποιώντας πατερίτσες.

«Δεν είναι καλά νέα ούτε για τον ίδιο ούτε για εμάς ως ομάδα», δήλωσε ο Γκαρσία. «Έχω την αίσθηση ότι θα μείνει εκτός».

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