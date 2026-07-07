ΠΑΟΚ Β: «Ματιές» της Νίκης Βόλου στον Καλαϊτσίδη

Η Νίκη Βόλου έχει εκφράσει ενδιαφέρον για την απόκτηση του 19χρονου επιτελικού μέσου Μάριου Καλαϊτσίδη, που αγωνίζεται στον ΠΑΟΚ Β.

Οι ανακατατάξεις στη δεύτερη ομάδα του Δικεφάλου συνεχίζονται, καθώς Γιάννης Γκιτέρσος και Κωνσταντίνος Πολυκράτης «αποχαιρέτησαν» με συγκινητικό τρόπο τον ΠΑΟΚ, ενώ ο Αλέξανδρος Αδάμ βρίσκεται κοντά στον Ηρακλή. Δύο ακόμα παίκτες που τα συμβόλαιά τους ολοκληρώνονται αυτό το καλοκαίρι, Μάριος Καλαϊτσίδης και Στέλιος Αλμασίδης, όπως όλα δείχνουν δύσκολα θα συνεχίσουν να φορούν την ασπρόμαυρη φανέλα.

Για τον 19χρονο επιτελικό χαφ Μάριο Καλαϊτσίδη, έχει εκφράσει ενδιαφέρον η Νίκη Βόλου του Στέλιου Μαλεζά, με τις συζητήσεις να είναι εν εξελίξει. Σε περίπτωση που φτάσουμε στο deal, όπως και στις έτερες περιπτώσεις, ο Δικέφαλος θα κρατήσει «γενναίο» ποσοστό μεταπώλησης.

Την ίδια ώρα, Μαρκ Σιφναίος, Θανάσης Λεωνιδόπουλος και Γιώργος Σιδεράς αποτελούν τα πρώτα «χτυπήματα» στη μεταγραφική περίοδο για τον ΠΑΟΚ Β, ενώ μένει να δούμε τι θα γίνει με τις περιπτώσεις των Τσιντσόλη, Τσίτσκα, Καλόγηρο, Πασαχίδη και Κουλούρη, παίκτες των οποίων τα συμβόλαια «εκπνέουν» αυτό το καλοκαίρι.