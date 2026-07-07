Πανόραμα Μουντιάλ: Συμπληρώνεται το παζλ των προημιτελικών (vids & bracket)

Το πανόραμα του Μουντιάλ με το σημερινό (7/7) πρόγραμμα, μαζί με τα γκολ και τις καλύτερες στιγμές από την χθεσινή αγωνιστική δράση.

Ενδιαφέρουσες αναμετρήσεις περιείχε το χθεσινό (5/7) πρόγραμμα του Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Στον ντέρμπι της Ιβηρικής, η τακτική υπερίσχυσε του θεάματος και ενώ όλα έδειχναν ότι οδεύουμε σε λευκή ισοπαλία και παράταση, η Ισπανία πέτυχε το μοναδικό γκολ της αναμέτρησης στις καθυστερήσεις με τον Μερίνο και πήρε την νίκη με 1-0 απέναντι στην Πορτογαλία.

Μετά το Μεξικό και τον Καναδά, ήρθε και η σειρά της ΗΠΑ, της τρίτης συνδιοργανώτριας του φετινού Μουντιάλ, να γνωρίσει τον αποκλεισμό, με το Βέλγιο να μην αφήνει κανένα περιθώριο αντίδρασης και χάρη στην επικράτηση με 1-4, να παίρνει την πρόκριση για τα προημιτελικά.

Δείτε τα γκολ και τις καλύτερες φάσεις:

Πορτογαλία - Ισπανία 0-1

Γκολ: Μερίνο 90+1'

ΗΠΑ - Βέλγιο 1-4

Γκολ: Ντε Κέτελαρ 9' & 23', Τίλμαν 31', Βανάκεν 57', Λουκάκου 90+3'

Το πρόγραμμα της σημερινής ημέρας:

19:00 Αργεντινή - Αίγυπτος / ΕΡΤ 2 ΣΠΟΡ

Αργεντινή - Αίγυπτος / ΕΡΤ 2 ΣΠΟΡ 23:00 Ελβετία - Κολομβία / ΕΡΤ 2 ΣΠΟΡ

Το bracket του τουρνουά έχει διαμορφωθεί ως εξής:

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