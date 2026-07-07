«Επανέρχεται δυναμικά η Μοντερέι για Πινέδα – Δεν έχει αποφασίσει για το μέλλον του ο Μεξικανός»

Νέα δημοσιεύματα φέρνουν στο προσκήνιο το ενδιαφέρον της Μοντερέι για την απόκτηση του Ορμπελίν Πινέδα.

Το ταξίδι του Μεξικού στο Μουντιάλ 2026 ολοκληρώθηκε και το θέμα της πιθανής επιστροφής του Ορμπελίν Πινέδα στο πρωτάθλημα της χώρας επανήλθε δυναμικά. Σύμφωνα με μεξικάνικα ΜΜΕ, ο 30χρονος μέσος της ΑΕΚ έχει στα χέρια του πρόταση της Μοντερέι, της ομάδας που ανέλαβε ο Ματίας Αλμέιδα.

Ο Πινέδα πάντως βρίσκεται σε διακοπές και δεν έχει αποφασίσει ακόμα για το μέλλον του, με την ΑΕΚ πάντως να θέλει να τον «δέσει» με νέο τριετές συμβόλαιο. Πάντως, αν η Μοντερέι θέλει να αποκτήσει τον διεθνή χαφ, τότε θα πρέπει να καταβάλει στην Ένωση το ποσό που προβλέπει η ρήτρα αποδέσμευσης, 8 εκατ. ευρώ, με άμεση καταβολή του συνόλου του ποσού.

Το δημοσίευμα της ιστοσελίδας postadeportes αναφέρει: «Ο Ορμπελίν Πινέδα αποτελεί εδώ και τρία χρόνια τον μεγάλο μεταγραφικό στόχο της Μοντερέι, με τους "Ραγιάδος" να επανέρχονται δυναμικά για την απόκτησή του ενόψει του Apertura 2026. Αυτή τη φορά, μάλιστα, διαθέτουν ένα σημαντικό πλεονέκτημα, καθώς στον πάγκο τους βρίσκεται πλέον ο άνθρωπος που έχει συνδεθεί όσο κανείς με την πορεία του Μεξικανού μέσου. Η Μοντερέι καθοδηγείται πλέον από τον Ματίας Αλμέιδα, ο οποίος έχει ζητήσει προσωπικά την απόκτηση του διεθνούς χαφ, καθώς τον θεωρεί έναν από τους πιο έμπιστους ποδοσφαιριστές του. Οι δυο τους είχαν συνεργαστεί με μεγάλη επιτυχία τόσο στις Τσίβας όσο και στην ΑΕΚ, κατακτώντας τίτλους, γεγονός που έχει οδηγήσει τον Αργεντινό τεχνικό να θέσει την περίπτωση του Πινέδα ως κορυφαία μεταγραφική προτεραιότητα.

Η πρόταση της Μοντερέι βρίσκεται ήδη στα χέρια του 29χρονου μέσου, ωστόσο εκείνος φέρεται να έχει αναβάλει την τελική του απόφαση λόγω της συμμετοχής του στο Παγκόσμιο Κύπελλο, ενώ εξετάζει και μία ακόμη πρόταση.

Την ώρα που η Μοντερέι προσπαθεί να τον επαναπατρίσει έπειτα από τέσσερα χρόνια παρουσίας στην Ευρώπη, ο Πινέδα έχει και την επιλογή να παραμείνει στην ΑΕΚ. Μετά την κατάκτηση του πρωταθλήματος Ελλάδας τη σεζόν 2026-27, η Ένωση έχει θέσει ως βασική προτεραιότητα την παραμονή του Μεξικανού άσου. Όπως αναφέρουν τα ελληνικά μέσα ενημέρωσης, η ΑΕΚ του έχει καταθέσει πρόταση για νέο τριετές συμβόλαιο με αυξημένες αποδοχές, που θα τον καταστήσουν τον πιο ακριβοπληρωμένο ποδοσφαιριστή της ομάδας. Παράλληλα, του προσφέρει και το δέλεαρ της συμμετοχής στο επόμενο UEFA Champions League».

