Αποχαιρέτισε τον Κάιρινεν η Σπάρτα Πράγας: «Κάαν, ήταν ένα απίστευτο ταξίδι – Καλή τύχη στην καριέρα σου»

Αναλυτικά:
Δύο φορές πρωταθλητής της τσέχικης λίγκας, σε τριάμιση χρόνια χαράχτηκε ανεξίτηλα το όνομά του στη σύγχρονη ιστορία της Σπάρτα. Με τη κόκκινη φανέλα αγωνίστηκε σε 151 επίσημους αγώνες, όπου πέτυχε 7 γκολ και έδωσε 24 ασίστ.
Κάαν, ήταν ένα απίστευτο ταξίδι. Σου ευχόμαστε πολλή τύχη στην υπόλοιπη καριέρα σου! 💙💛❤️
✍️ ODCHOD | Kaan Kairinen přestupuje do AEK Atény 🇬🇷— AC Sparta Praha (@ACSparta_CZ) July 7, 2026
Dvojnásobný mistr české ligy se za tři a půl roku nesmazatelně zapsal do moderní historie Sparty. V rudém dresu nastoupil do 151 soutěžních utkání, ve kterých zaznamenal 7 branek a 24 asistencí.
Kaane, byla to neskutečná… pic.twitter.com/TSsUyNOKpW
Thank you, maestro 🎻🙏 pic.twitter.com/OhNmCRMI2P— AC Sparta Praha (@ACSparta_CZ) July 7, 2026