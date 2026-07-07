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Αποχαιρέτισε τον Κάιρινεν η Σπάρτα Πράγας: «Κάαν, ήταν ένα απίστευτο ταξίδι – Καλή τύχη στην καριέρα σου»

Ποδόσφαιρο
ΟΜΑΔΕΣ
ΠΡΟΣΩΠΑ
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Η Σπάρτα Πράγας ανακοίνωσε τη μεταγραφή του Κάαν Κάιρινεν στην ΑΕΚ, ευχαριστώντας τον για την προσφορά του τα τελευταία 3,5 χρόνια.

Αναλυτικά:

Δύο φορές πρωταθλητής της τσέχικης λίγκας, σε τριάμιση χρόνια χαράχτηκε ανεξίτηλα το όνομά του στη σύγχρονη ιστορία της Σπάρτα. Με τη κόκκινη φανέλα αγωνίστηκε σε 151 επίσημους αγώνες, όπου πέτυχε 7 γκολ και έδωσε 24 ασίστ.

Κάαν, ήταν ένα απίστευτο ταξίδι. Σου ευχόμαστε πολλή τύχη στην υπόλοιπη καριέρα σου! 💙💛❤️
 

Αποχαιρέτισε τον Κάιρινεν η Σπάρτα Πράγας: «Κάαν, ήταν ένα απίστευτο ταξίδι – Καλή τύχη στην καριέρα σου»