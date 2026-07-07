Η ΑΕΚ Λάρνακας του Καμορανέζι στον δρόμο του ΠΑΟΚ

Μετά τις νίκες απέναντι σε Μπέβερεν και Βέστερλο, ο ΠΑΟΚ δίνει το τρίτο του φιλικό επί ολλανδικού εδάφους, αντιμετωπίζοντας την ΑΕΚ Λάρνακας του Μάουρο Καμορανέζι. Το SDNA παρουσιάζει το προφίλ της κυπελλούχου Κύπρου και όσα πρέπει να γνωρίζετε για τη σημερινή αντίπαλο του Δικεφάλου.

Αποστολή στην Ολλανδία

Τρίτο φιλικό για τον ΠΑΟΚ κόντρα στην κυπριακή ΑΕΚ Λάρνακας του Μάουρο Καμορανέζι. Ο Ιταλός τεχνικός «εξαργύρωσε» την πολύ καλή -για τα οικονομικά δεδομένα- σεζόν με την Ανόρθωση, αναλαμβάνοντας τα ηνία των «κιτρινοπράσινων».

Πέντε πρωταθλήματα μετράει η σημερινή (7/7) αντίπαλος του Δικεφάλου, το τελευταίο τη σεζόν 1987-88, ενώ έχει κατακτήσει εννιά κύπελλα, με το πιο πρόσφατο να είναι το 2025. Φέτος, θα αγωνιστεί στα προκριματικά του Conference League και συγκεκριμένα στον 2ο γύρο, όπου θα αντιμετωπίσει τη Μπεϊτάρ Ιερουσαλήμ.

Η περσινή πορεία, τα φιλικά και η σέντρα στην Κύπρο

Επιτυχημένη η περσινή πορεία της ομάδας από τη Λάρνακα, η οποία τερμάτισε στη 2η θέση του κυπριακού πρωταθλήματος, στο -21 βέβαια από την πρωταθλήτρια Ομόνοια, παρόλα αυτά θα αγωνιστεί στο Conference League, μετά την κατάκτηση του Κυπέλλου από την Πάφο. Εκεί, αγωνίστηκε και πέρσι στη League Phase, φτάνοντας μέχρι τη φάση των «16», όπου αποκλείστηκε από την κάτοχο Κρίσταλ Πάλας στην παράταση.

Συνολικό ευρωπαϊκό ρεκόρ 3-4-1, μοναδική ήττα δηλαδή από την ομάδα του Λονδίνου, ενώ αντίστοιχα στο πρωτάθλημα μέτρησε 20 νίκες σε 36 αγώνες. Highlight αναμφίβολα της περσινής σεζόν η μεγαλειώδης νίκη μέσα στο Σέλχαστ Παρκ με 0-1 και σκόρερ τον Μπάγιτς, τον βασικό σέντερ φορ της.

Το δεύτερο «τεστ» θα είναι για τους Κύπριους, καθώς προηγήθηκε η φιλική νίκη κόντρα στη Χέλμοντ Σπορ με 2-1, ενώ θα ακολουθήσουν οι αναμετρήσεις με Άγιαξ (10/7) και Απόλλων Λεμεσού (16/7), πριν τα παιχνίδια με τους Ισραηλινούς (23-30 Ιουλίου).

Το «σκανάρισμα» του ρόστερ

Ένα «γεμάτο» ρόστερ για τους Κύπριους του Μάουρο Καμορανέζι, με 27 έτη μέσο όρο ηλικίας, μία αρκετά διαφορετική ομάδα από τις δύο πρώτες που αντιμετώπισε ο ΠΑΟΚ, τόσο σε αγωνιστικό στυλ όσο και σε εμπειρία.

Δύο είναι τα πρόσωπα που ξεχωρίζουν από τους υπόλοιπους, οι «γνώριμοι» στο ελληνικό κοινό Πηλέας και Αντερρέγκεν, οι οποίοι είχαν πέρασμα από τη Super League. Στη θέση του τερματοφύλακα ο Παρασκευάς έχει την εμπιστοσύνη του Ιταλού, με τον Μούφτιτς να έρχεται τις προηγούμενες μέρες ως μεταγραφή. Δημητρίου και Κουλέντρος συμπληρώνουν το «καρέ» των κίπερ.

Την τετράδα της άμυνας είναι πιθανό να συνθέσουν οι Ιωάννου, Γκουρφίνκελ, Αδώνη και Φαν Ντερ Χορν, με τους δύο τελευταίους να είναι οι στόπερ και οι πιο πρόσφατες μεταγραφές. Πηλέας, Εκπόλο, Μιλίσεβιτς και Σαμπόριτ πιθανές εναλλακτικές.

Στα χαφ δύσκολα δεν θα ξεκινήσει ο αρχηγός Λέντες, με τους Ρέπας-Πάνκοβ (δύο ακόμα μεταγραφές) να ερίζουν για τη δεύτερη θέση. Βασικός επιθετικός ο Μπάγιτς (στον πάγκο ο Αντερέγκεν σαν εναλλακτική), ενώ η μεσοεπιθετική τριπλέτα θα αποτελείται με τρεις εκ των Ναούμ, Ρούμπιο, Λαγιουνί, Τσακόν, Ιβάνοβιτς και Μιραμόν.

Τρίτο φιλικό για τον ΠΑΟΚ σήμερα Τρίτη (7/7 19:00 ώρα Ελλάδος) στο προπονητικό κέντρο Ζαλτμπόμελ, πριν οι ασπρόμαυροι «κλείσουν» τα φιλικά τους κόντρα στη Τβέντε το προσεχές Σάββατο (11/7).