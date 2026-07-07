Eπίσημο: Στην Ζαλγκίρις ο Στέρλινγκ Μπράουν

Παίκτης της Ζαλγκίρις είναι και επίσημα ο Στέρλινγκ Μπράουν. Η ομάδα του Κάουνας με ανακοίνωση της γνωστοποίησε την συμφωνία των δυο πλευρών, με τον Αμερικανό γκαρντ να υπογράφει συμβόλαιο για ένα χρόνο, με οψιόν ανανέωσης για ακόμα ένα.
Ο πρώην ΝΒΑερ θα φέρει στα ταμεία της Παρτίζαν 530.000 δολάρια, καθώς αυτό είναι το buy-out που θα πληρώσει στους Σέρβους η ομάδα του Κάουνας.
O 31χρονος άσος μέτρησε την φετινή σεζόν 13,7 πόντους (με 39,2% στα τρίποντα), 2,8 ριμπάουντ, 2,3 ασίστ και 1 κλέψιμο σε 28:08 λεπτά συμμετοχής κατά μέσο όρο στην Ευρωλίγκα.
Buckets and plenty of experience in the highest level.— BC Zalgiris Kaunas (@bczalgiris) July 7, 2026
We’re excited to welcome Sterling Brown into our family on a 1+1 deal! 🔥 pic.twitter.com/bR23sCorHv