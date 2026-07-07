Τρέλα με τα διαρκείας του ΟΦΗ – Νέα παράταση ως τα μεσάνυχτα για ανανέωση

Μεγάλος ενθουσιασμός επικρατεί στις τάξεις των φίλων του ΟΦΗ, ενόψει της νέας σεζόν που θα βρει την ομάδα στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Ηδη υπάρχει μεγάλη ζήτηση και η ασπρόμαυρη ΠΑΕ έδωσε ακόμα μια μέρα παράτασης προς τους περσινούς κατόχους και τους νέους για να ανανεώσουν τα εισιτήρια διαρκείας τους.
Αναλυτικά:
Η ΠΑΕ ΟΦΗ 1925 ανακοινώνει τη νέα παράταση της 1ης περιόδου διάθεσης εισιτηρίων διαρκείας για την σεζόν 2026-27 κατά επιπλέον 24 ώρες, έως την Τρίτη 7/7 και ώρα 23:59.
Στην 1η περίοδο εντάσσονται:
• Ανανεώσεις εισιτηρίων διαρκείας με έκπτωση, σύμφωνα με το πρόγραμμα επιβράβευσης κατόχων διαρκείας 2025-26
• Νέα εισιτήρια διαρκείας με έκπτωση, δικαίωμα των οποίων έχουν αποκλειστικά όσοι/ες αγόρασαν εισιτήριο για τον τελικό του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson 2026 και δεν ήταν κάτοχοι διαρκείας τη σεζόν 2025-26
Υπενθυμίζεται ότι φέτος η έκδοση και διαχείριση των εισιτηρίων διαρκείας πραγματοποιείται μέσω της πλατφόρμας more.com, προσφέροντας μια πιο γρήγορη, απλή και ασφαλή διαδικασία.