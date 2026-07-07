Μπέος στην πρώτη του Βόλου: «Θα δείτε ένα άλλο ποδόσφαιρο που θα αρέσει σε όλους»

Τα… βάσανα ξεκίνησαν το απόγευμα της Δευτέρας για τον Βόλο, καθώς έκανε την πρώτη του προπόνηση στο Πανθεσσαλικό ενόψει της νέας σεζόν.

Αρχικά τελέστηκε ο καθιερωμένος αγιασμός, με τον π. Βαρνάβα να εύχεται καλή χρονιά και υγεία στους αθλητές και το προπονητικό επιτελείο. Στη συνέχεια παρουσιάστηκε το τεχνικό τιμ και οι ποδοσφαιριστές.

Ο Αχιλλέας Μπέος πήρε το λόγο στη συνέχεια, στέλνοντας το δικό του μήνυμα για τη χρονιά που ξεκινά: «Εύχομαι καλή ποδοσφαιρική σεζόν. Υποσχόμαστε ότι φέτος θα έχουμε μια καλύτερη χρονιά από την περσινή. Έχουμε υψηλούς στόχους»

Απευθυνόμενος στον κόσμο που βρέθηκε στο γήπεδο είπε: «Εσάς θέλουμε, εσάς τους λίγους. Δεν πειράζει, εσείς είστε πιο «ποιοτικοί». Θα δείτε κάτι διαφορετικό, ένα άλλο ποδόσφαιρο που θα αρέσει σε όλους. Καλή αρχή».

Στη συνέχεια ακολούθησε η πρώτη προπόνηση της σεζόν, υπό τις οδηγίες του Κώστα Μπράτσου και του επιτελείου του.

