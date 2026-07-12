Πανελλήνιο ρεκόρ Κ20 στο δέκαθλο ο Κοσμόπουλος και πρόκριση στο Παγκόσμιο του Όρεγκον

Ο Νίκος Κοσμόπουλος (Μεσσηνιακός Γ.Σ.) ολοκλήρωσε ένα άκρως επιτυχημένο διήμερο στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα συνθέτων Κ20, που γίνεται στις Σέρρες μαζί με το Πανελλήνιο Κ23, πετυχαίνοντας με τον καλύτερο τρόπο όλους τους στόχους που είχε θέσει.

Ο νεαρός δεκαθλητής συγκέντρωσε 7.608 β. καταρρίπτοντας το πανελλήνιο ρεκόρ Κ20, βελτιώνοντας το ατομικό του ρεκόρ και εξασφαλίζοντας το όριο πρόκρισης για το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Κ20, που θα διεξαχθεί στο Όρεγκον.

Ο αθλητής της Δέσποινας Πάκου, που ολοκλήρωσε φέτος την πρώτη του αγωνιστική σεζόν στις Ηνωμένες Πολιτείες, πραγματοποίησε εντυπωσιακή εμφάνιση σε όλη τη διάρκεια του διημέρου. Μάλιστα, θα μπορούσε να είχε συγκεντρώσει ακόμη περισσότερους βαθμούς, αν είχε πλησιάσει το ατομικό του ρεκόρ στο μήκος, ενώ έμεινε χαμηλότερα και από τις δυνατότητές του στη σφαιροβολία.

Στη διάρκεια του δεκάθλου πέτυχε ατομικά ρεκόρ στα 400 μ. (47.60), στα 110 μ. με εμπόδια (14.38), στον ακοντισμό, στη δισκοβολία, στα 1.500 μ., ενώ ισοφάρισε το ατομικό του ρεκόρ στο επί κοντώ.

Αναλυτικά οι επιδόσεις του: 100 μ.: 10.95, μήκος: 6,79 μ., σφαιροβολία: 13,80 μ., ύψος: 1.91, 400 μ.: 47.60, 110 μ. εμπ.: 14.38, δισκοβολία: 43,15 μ., επί κοντώ 4,40 μ., Ακοντισμός: 47,81 μ., 1.500 μ.: 4.42.98.

Το προηγούμενο πανελλήνιο ρεκόρ της κατηγορίας ήταν 7.447 βαθμοί και ανήκε στον Νίκο Αλεξόπουλο, ο οποίος το είχε πετύχει στο ίδιο στάδιο, στους Διασυλλογικούς Αγώνες στις 12-13 Απριλίου του 2025. Ο Κοσμόπουλος επέστρεψε στον ίδιο χώρο λίγους μήνες αργότερα για να γράψει τη δική του ιστορία.

Η επίδοση7.608 β. τον κατατάσσει πλέον πολύ ψηλά στην παγκόσμια λίστα της κατηγορίας Κ20, αφού έχει την τέταρτη επίδοση στον κόσμο στην κατηγορία του, ενώ αξίζει να σημειωθεί ότι είχε ήδη πετύχει δύο φορές το όριο πρόκρισης για το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα του Όρεγκον με τα ανδρικά όργανα. Ο αθλητής πλέον στρέφει με αυτοπεποίθηση την προσοχή τους στη διοργάνωση του Όρεγκον, εκεί όπου όπως δήλωσε θα διεκδικήσει ένα νέο ρεκόρ, που είναι ικανό να του δώσει τη διάκριση.

Ο Σταύρος Τασκούδης (ΓΣ Σέρρες 93) πραγματοποίησε πολύ καλή παρουσία και κατέλαβε τη δεύτερη θέση με 6.474 βαθμούς και νέο ατομικό ρεκόρ. Τρίτος ήταν ο Αργύρης Λιοβάρης (ΑΣ Έφηβος Χίου) με 5.545 βαθμούς.