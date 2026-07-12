Eurobasket U20: Βαριά ήττα για την Εθνική Νέων Γυναικών από την Πορτογαλία στον τελικό της Β' κατηγορίας

Η Εθνική Νέων Γυναικών ηττήθηκε με 43-78 από την Πορτογαλία στον τελικό του Ευρωπαϊκού U20 της Β' κατηγορίας, στο Σαμόκοβ της Βουλγαρίας.

Η Εθνική Νέων Γυναικών ολοκλήρωσε με το ασημένιο μετάλλιο την παρουσία της στη Β’ Κατηγορία του EuroBasket U20, καθώς ηττήθηκε από την Πορτογαλία στον τελικό με 78-43.

Παρά την απώλεια του χρυσού, η ελληνική ομάδα πραγματοποίησε σπουδαία πορεία, έχοντας εξασφαλίσει την επιστροφή της στην Α’ Κατηγορία.

Στην Α' κατηγορία ανέβηκε και το Μαυροβούνιο που νίκησε με 70-55 τη Σλοβακία στον μικρό τελικό.

Ελλάδα και Πορτογαλία έφτασαν αήττητες έως τον τελικό, όμως απόψε η Εθνική μας γνώρισε την πρώτη της ήττα στη διοργάνωση και τερμάτισε στη δεύτερεη θέση.

MVP του τελικού ήταν η Κλάρα Σίλβα, η οποία μέτρησε 18 πόντους και 15 ριμπάουντ.

Τα δεκάλεπτα: 11-18, 25-33, 33-58, 43-78

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