Στην Τενερίφη ο Ίθαν Χαπ

Σε σημαντικές αλλαγές έχει προχωρήσει την φετινή σεζόν η Τενερίφη, με την Ισπανική ομάδα να αποχαιρετά μετά από οκτώ χρόνια τον προπονητή, Τσους Βιντορέτα, ενώ παράλληλα άφησε μετά από δέκα χρόνια το Basketball Champions League και θα παίζει στο EuroCup.
Η Τενερίφη ανακοίνωσε την απόκτηση του Ίθαν Χαπ , o οποίος θα παίξει για πέμπτη συνεχόμενη χρονιά στη Liga Endesa. Με την Μπούργκος, ο Ίθαν Χαπ είχε το 2025/26, 12,6 πόντους, 6,5 ριμπάουντ, 2,2 ασίστ, 1,9 κλεψίματα και 17,3 αξιολόγηση ανά παιχνίδι, την έκτη υψηλότερη στο πρωτάθλημα Ισπανίας, ενώ να σημειώσουμε ότι έχει αγωνιστεί την σεζόν 2019-2020.
OFICIAL | La Laguna Tenerife ficha a Ethan Happ 👉 https://t.co/TZm4qcwWMW— La Laguna Tenerife (@CB1939Canarias) July 11, 2026
👋 Welcome @EthanHapp22 ‼️
💛🖤 #VamosCanarias #NuevosHorizontes pic.twitter.com/A3ndhH1Jpt