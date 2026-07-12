Στην Τενερίφη ο Ίθαν Χαπ

Η Τενερίφη με ανακοίνωση της γνωστοποίησε την ανανέωση της συνεργασίας της με τον πρώην παίκτη του Ολυμπιακού, Ίθαν Χαπ.

Σε σημαντικές αλλαγές έχει προχωρήσει την φετινή σεζόν η Τενερίφη, με την Ισπανική ομάδα να αποχαιρετά μετά από οκτώ χρόνια τον προπονητή, Τσους Βιντορέτα, ενώ παράλληλα άφησε μετά από δέκα χρόνια το Basketball Champions League και θα παίζει στο EuroCup.

Η Τενερίφη ανακοίνωσε την απόκτηση του Ίθαν Χαπ , o οποίος θα παίξει για πέμπτη συνεχόμενη χρονιά στη Liga Endesa. Με την Μπούργκος, ο Ίθαν Χαπ είχε το 2025/26, 12,6 πόντους, 6,5 ριμπάουντ, 2,2 ασίστ, 1,9 κλεψίματα και 17,3 αξιολόγηση ανά παιχνίδι, την έκτη υψηλότερη στο πρωτάθλημα Ισπανίας, ενώ να σημειώσουμε ότι έχει αγωνιστεί την σεζόν 2019-2020.