Στην κορυφή για το απευθείας εισιτήριο του Champions League o Ολυμπιακός - Στη λίστα ΠΑΟΚ, Παναθηναϊκός

Σύμφωνα με την ανάρτηση ο Ολυμπιακός παραμένει στην κορυφή της λίστας, έχοντας το προβάδισμα για την απευθείας είσοδο στην League Phase σε περίπτωση που κατακτήσει το πρωτάθλημα της νέα σεζόν.
Στην λίστα του rebalancing, ωστόσο βρίσκονται τόσο ο ΠΑΟΚ, όσο και ο Παναθηναϊκός με τον Δικέφαλο να βρίσκεται στην 10η θέση της ειδικής βαθμολογίας και το Τριφύλλι να ακολουθεί στην 14η.
Οι δύο Ελληνικές ομάδες, ωστόσο διατηρούν ελάχιστες ελπίδες για την απευθείας είσοδό τους στην League Phase αν κατακτήσουν το πρωτάθλημα, δεδομένου ότι 9 (για τον ΠΑΟΚ) ή 13 (για τον Παναθηναϊκό) ομάδες, δεν θα πρέπει να κατακτήσουν τον εγχώριο τίτλο.
As the new club season starts, so does the new race for direct 🔵 UCL entry in 2027 for champions of leagues ranked below Top 10.— Football Meets Data (@fmeetsdata) July 12, 2026
This rebalancing happens when UCL is won by a team that qualifies for UCL via their domestic league, which happens almost every year.
🇬🇷 Olympiacos… pic.twitter.com/WeaNFWQlOI