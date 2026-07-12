Στην κορυφή για το απευθείας εισιτήριο του Champions League o Ολυμπιακός - Στη λίστα ΠΑΟΚ, Παναθηναϊκός

Η εξειδικευμένη σελίδα Football Meets Data έδωσε μια πρώιμη εικόνα για την ειδική βαθμολογία της UEFA, που δίνει στον πρωταθλητή το απευθείας εισιτήριο για την League Phase του Champions League της επόμενης σεζόν.

Σύμφωνα με την ανάρτηση ο Ολυμπιακός παραμένει στην κορυφή της λίστας, έχοντας το προβάδισμα για την απευθείας είσοδο στην League Phase σε περίπτωση που κατακτήσει το πρωτάθλημα της νέα σεζόν.

Στην λίστα του rebalancing, ωστόσο βρίσκονται τόσο ο ΠΑΟΚ, όσο και ο Παναθηναϊκός με τον Δικέφαλο να βρίσκεται στην 10η θέση της ειδικής βαθμολογίας και το Τριφύλλι να ακολουθεί στην 14η.

Οι δύο Ελληνικές ομάδες, ωστόσο διατηρούν ελάχιστες ελπίδες για την απευθείας είσοδό τους στην League Phase αν κατακτήσουν το πρωτάθλημα, δεδομένου ότι 9 (για τον ΠΑΟΚ) ή 13 (για τον Παναθηναϊκό) ομάδες, δεν θα πρέπει να κατακτήσουν τον εγχώριο τίτλο.