Αποθεώνει υβριστές φορώντας t-shirt, χειρονομεί με χυδαιότητα, πλακώνεται, παίρνει τίτλους με 100-0 αλλά φταίει ο DPG…

Η ατάκα του Εβάν Φουρνιέ για τον Δημήτρη Γιαννακόπουλο που ήρθε απ’ το… πουθενά στο κατακαλόκαιρο να προσθέσει τοξικότητα, ακυρώνεται λόγω της στάσης του ίδιου του Γάλλου, ο οποίος αποθεώνει υβριστές με μπλουζάκια, αλλά τον ενοχλούν οι αντίπαλοι όταν αντιδρούν. Γράφει ο Χρήστος Μπούκουρας.

Το μπάσκετ ζει την εποχή της αγωνίας του σχεδιασμού των ομάδων. Ποιοι θα έρθουν; Ποιοι θα φύγουν; Θα γίνουν… μπαμ από εδώ και πέρα; Αυτά απασχολούν τους φιλάθλους και το καλό είναι πως αυτός ο ανταγωνισμός είναι ωραίος. Μακριά από την τοξικότητα που δημιουργεί ο Λιόλιος, η διαιτησία που κρίνει στόχους και οι ακραίες συμπεριφορές δράσης ή αντίδρασης.

Ο Εβάν Φουρνιέ ήρθε να τα αλλάξει όλα αυτά. Με τις δηλώσεις του για τον ιδιοκτήτη του Παναθηναϊκού. Τον οποίο είδε ως μοναδικό «πρόβλημα» για τις εντάσεις στους τελικούς και συνολικά στις «μάχες» των «αιωνίων». Όλα τα υπόλοιπα, τα είδε νορμάλ. Του άρεσαν κιόλας. Λογικό όταν κόντεψε να πάψει τενοντίτιδα από τις εκτελεσμένες βολές. «Αλλά είναι σαφές ότι ο ιδιοκτήτης τους δημιουργεί μια ατμόσφαιρα που δεν είναι καλή. Όλα έχουν να κάνουν με προκλήσεις, με προσβολές, και βασικά, αυτό είναι όλο».

Η δήλωση αυτή θα είχε ξεχωριστή αξία αν προερχόταν από έναν σπουδαίο μπασκετμπολίστα απλά. Χάνει την αξία της όμως, επειδή προέρχεται από έναν άνθρωπο που είναι και προκλητικός και υποκριτής ταυτόχρονα. Το προκλητικός δεν χρειάζεται ανάλυση, τα όσα έκανε στο «T-Center» (δεν τιμωρήθηκε ποτέ) και στην Γλυφάδα με τον Πανιώνιο, μιλούν από μόνα τους.

Εκείνος βέβαια είχε… κάθε δικαίωμα να τινάξει τα ματς στον αέρα, καθώς θεώρησε πως προκλήθηκε. Ο ιδιοκτήτης του Παναθηναϊκού αν αντιδράσει επειδή βλέπει μπροστά στα μάτια του να αδικούν την ομάδα του κατάφορα, τότε φταίει. Λογική Φουρνιέ…

Το θέμα δεν είναι τι λέει ο καθένας βέβαια. Είναι ποιος τα λέει. Ξέχωρα απ’ τις δικές του πράξεις λοιπόν, ο Γάλλος είναι ο παίκτης που τώρα «δείχνει» με το δάχτυλο τον Δημήτρη Γιαννακόπουλο. Γιατί είναι αντίπαλος κι αυτό «πουλάει».

Ο λαϊκισμός και ο οπαδισμός. Τακτική (λαϊκισμού και οπαδισμού) που δεν είναι πρώτη φορά που ακολουθεί ο Φουρνιέ για να είναι αρεστός. Για όσους ξεχνούν, στο Ντουμπάι BC-Ολυμπιακός ο Γιώργος Μπαρτζώκας ανέβηκε στα κάγκελα μετά τον αγώνα. Άρχισε να βρίζει τους Παναθηναϊκούς, αντέδρασε χυδαία όταν μια γυναίκα του ζήτησε να σταματήσει.

Συμπεριφορά που δεν ήταν απλά προκλητική, αλλά κάτι περισσότερο. Τρεις μέρες μετά από εκείνο το ματς, ο Ολυμπιακός υποδεχόταν την Βίρτους Μπολόνια.

Ο «ευαίσθητος» κύριος Φουρνιέ, είχε εμφανιστεί φορώντας μπλούζα με τον Μπαρτζώκα. Θέλοντας να δείξει πως είναι υπέρ του. Γιατί όταν κάποιος είναι με την δική του πλευρά, μπορεί να βρίζει το σύνολο των αντιπάλων οπαδών, γυναίκες, να ανεβαίνει κάγκελα και γενικά να κάνει ό,τι γουστάρει.

Αν λοιπόν ο Φουρνιέ ήθελε να τον πάρει κάποιος στα σοβαρά σε επίπεδο στάσης ανθρώπου, θα έπρεπε μετά από κάθε αντίδραση του Γιαννακόπουλου, να φορά μια μπλούζα με το πρόσωπό του.

Το μόνο που απέδειξε με τις δηλώσεις του, είναι πως πηγαίνει… όπου φυσάει ο Ολυμπιακός άνεμος. Αυτό δεν δείχνει λογική συνέπεια και σοβαρότητα. Το αντίθετο. Ειδικά όταν αφορά ζητήματα που πρέπει να μην υπάρχουν στο μπάσκετ.