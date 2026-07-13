Οι Λέικερς ανακοίνωσαν Σέξτον και την ανανέωση με Ριβς

Οι «Λιμνάνθρωποι» επισημοποίησαν τις συμφωνίες τους με τον Κόλιν Σέξτον και τον Όστιν Ριβς, έχοντας πλέον περιορισμένο χώρο στο salary cap.

Οι Λος Άντζελες Λέικερς είχαν μια γεμάτη off season αφού, από την Crypto Arena αποχώρησαν οι Λεμπρόν Τζέιμς, Μάρκους Σμαρτ, Λουκ Κενάρντ, Τζάξον Χέις και Ρούι Χατσιμούρα.

Στην θέση τους ήρθαν ο Ουόκερ Κέσλερ, ο Κουέντιν Γκράιμς, ο Σάντρο Μαμουκελασβίλι, ο Τζέιντεν Χάρντι, ο Κόλιν Σέξτον, ενώ ανανέωσαν το συμβόλαιο του Όστιν Ριβς.

Οι «Λιμνάνθρωποι», χρειάστηκε να περιμένουν λίγο για να ανακοινώσουν επίσημα τις συμφωνίες τους, προκειμένου να κάνουν τα «μαγειρέματα» για να υπάρχει χώρος στο salary cap.

Με την ανακοίνωση των συμφωνιών για Σέξτον και Ριβς, οι Λέικερς έχουν πλέον περιορισμένο χώρο στο salary cap τους, κάτι που σημαίνει ότι μπορούν να υπογράψουν παίκτες μόνο με το veteran minimum συμβόλαιο.

Οι Λέικερς, ωστόσο μπορούν να βελτιώσουν το υπάρχον ρόστερ τους και μέσω trades ή sign and trade, κάτι που αφήνει ανοιχτή την υπόθεση του Τζόναθ Κουμίνγκα.