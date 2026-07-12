Η Άστον Βίλα «έκλεψε» τον Μαζάμπι από τα χέρια της Νιούκαστλ!

Ανατροπή με την μεταγραφή του Γιόχαν Μανζάμπι υπήρξε αφού η Άστον Βίλα έκανε δυναμικό μπάσιμο και «κλέβει» τον ταλαντούχο μεσοεπιθετικό μέσα από τα χέρια της Νιούκαστλ.

Οι «Καρακάξες» βρέθηκαν μια ανάσα από την απόκτηση του 20χρονου Ελβετού, έχοντας έρθει σε συμφωνία με την Φράιμπουργκ για την αγορά του, όμως η Άστον Βίλα μπήκε... σφήνα και έκανε την ανατροπή.

Οι «Χωριάτες» θα εκταμιεύσουν το ποσό των 70 εκατ. ευρώ και θα κάνουν δικό τους το next big thing του ελβετικού ποδοσφαίρου, ενισχύοντας σε μεγάλο βαθμό την μεσοεπιθετική γραμμή της.