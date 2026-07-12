Η Άστον Βίλα «έκλεψε» τον Μαζάμπι από τα χέρια της Νιούκαστλ!

Οι «Καρακάξες» βρέθηκαν μια ανάσα από την απόκτηση του 20χρονου Ελβετού, έχοντας έρθει σε συμφωνία με την Φράιμπουργκ για την αγορά του, όμως η Άστον Βίλα μπήκε... σφήνα και έκανε την ανατροπή.
Οι «Χωριάτες» θα εκταμιεύσουν το ποσό των 70 εκατ. ευρώ και θα κάνουν δικό τους το next big thing του ελβετικού ποδοσφαίρου, ενισχύοντας σε μεγάλο βαθμό την μεσοεπιθετική γραμμή της.
🚨💥 BREAKING | Johan Manzambi to Aston Villa - DONE DEAL ✔️— Florian Plettenberg (@Plettigoal) July 12, 2026
⚠️ EXCL DET: Hijack completed. Aston Villa have reached a full agreement with SC Freiburg. The total package is worth almost €70m, including add-ons, outbidding Newcastle.
Aston Villa were in the race from the very… pic.twitter.com/K45WsRMRvS