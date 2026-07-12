Παπαδόπουλος: «Κάναμε μια σημαντική νίκη, πολύ δυνατός αντίπαλος η Ισπανία»

Η Εθνική Νέων Ανδρών έκανε την πρώτη της νίκη στο Ευρωμπάσκετ U20 με το 84-69 επί του Βελγίου στη Λουμπλιάνα και ο Κώστας Παπαδόπουλος στάθηκε στο διαφορετικό πρόσωπο της ομάδας σε σχέση με τη χθεσινή ήττα από την Κροατία.

Ο προπονητής της Εθνικής Νέων δήλωσε λίγο μετά το τέλος της αναμέτρησης:

«Σήμερα δείξαμε ένα διαφορετικό πρόσωπο, κυρίως στο πρώτο ημίχρονο στο οποίο μπήκαμε πολύ καλά, πιέσαμε την μπάλα και από την άμυνα βρήκαμε ρυθμό και φτάσαμε σε εύκολα καλάθια στο ανοιχτό γήπεδο.

Στο δεύτερο μισό το Βέλγιο έβγαλε αντίδραση, εμείς είχαμε κάποιες κακές επιλογές στην επίθεση και υπήρξε μια χαλάρωση.

Στο τέλος όμως διατηρήσαμε την διαφορά, κάναμε μια σημαντική νίκη και προχωράμε. Τώρα κοιτάμε το αυριανό παιχνίδι απέναντι στην Ισπανία, η οποία είναι ένας πολύ δυνατός αντίπαλος».

Σχολιάζοντας το γεγονός ότι η Ελλάδα πήρε 22 πόντους από λάθη αντιπάλων στο πρώτο μισό τόνισε:

«Ως ομάδα βασιζόμαστε σε αυτό. Να αναγκάσουμε τον αντίπαλο να κάνει κάτι διαφορετικό από αυτό που θέλει. Το λάθος μας δίνει την δυνατότητα να τρέξουμε στο ανοιχτό γήπεδο, κάτι το οποίο θέλουμε».