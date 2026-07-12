Αφήνει την Ευρώπη για το ΝΒΑ ο Ντιάλο: Υπέγραψε στους Νάγκετς!

Σύμφωνα με τον Σαμς Σαράνια ο Άλφα Ντιάλο αφήνει την Ευρώπη για τον μαγικό κόσμο του ΝΒΑ, με τον Αμερικανό άσο να υπογράφει στους Ντένβερ Νάγκετς.

Έτοιμος να κυνηγήσει το όνειρο του και να ανοίξει ένα μεγάλο κεφάλαιο στην καριέρα του είναι ο Άλφα Ντιάλο. Σύμφωνα με το ESPN και τον Σαμς Σαράνια ο αμυντικός της χρονιάς στην Euroleague, αφήνει την Ευρώπη για να μετακομίσει στον μαγικό κόσμο του ΝΒΑ, για λογαριασμό των Νάγκετς.

Ο πρώην άσος της Μονακό, όπως αναφέρουν πηγές του ESPN υπέγραψε συμβόλαιο ενός έτους με την ομάδα του Ντένβερ, ύψους 1.4 εκατομμυρίων δολαρίων και θα περάσει την απέναντι πλευρά του Ατλαντικού για να παίξει με την παρέα του Νίκολα Γιόκιτς.

Θυμίζουμε ότι ο Ντιάλο είχε φτάσει μια ανάσα από την Ντουμπάι BC, ωστόσο η απόκτηση του δεν είχε ανακοινωθεί και επίσημα, καθώς στο συμβόλαιο του υπήρχε NBA-out που είχε ισχύ μέχρι τις 15 Ιουλίου.

Θυμίζουμε πως τη σεζόν που ολοκληρώθηκε ο 29χρονος φόργουορντ αναδείχθηκε κορυφαίος αμυντικός της χρονιάς στην Ευρωλίγκα, ενώ είχε κατά μέσο όρο 11.9πόντους, 4.4 ριμπάουντ, 1.4 ασίστ, 1.4 κλεψίματα και 13.6 PIR με την φανέλα της Μονακό.