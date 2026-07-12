Παναθηναϊκός: Ανανεώνει με αυξημένες αποδοχές ο Κότσαρης

Ο Παναθηναϊκός έφτασε σε συμφωνία με τον Κωνσταντίνο Κότσαρη για επέκταση της μεταξύ τους συνεργασίας, με αυξημένες μάλιστα απολαβές.

Ο Παναθηναϊκός συνεχίζει τις κινήσεις για την διαμόρφωση του ρόστερ του και πλέον έφτασε σε συμφωνία με τον Κωνσταντίνο Κότσαρη για επέκταση της μεταξύ τους συνεργασίας για άλλη μια χρονιά.

Ο Έλληνας γκολκίπερ θα βάλει αύριο την υπογραφή του σε συμβόλαιο δύο ετών, έχοντας βελτιωμένες απολαβές και συμπληρώνοντας τους Πένια και Τσάβες στην τριπλέτα του «Τριφυλλιού» κάτω από τα δοκάρια.

Υπενθυμίζουμε πως ο 29χρονος τερματοφύλακας αναδείχθηκε από τις Ακαδημίες του συλλόγου και έχει παίξει ακόμη σε Ομόνοια, Απόλλωνα Σμύρνης, Athens Kallithea και Καλαμάτα, προτού επιστρέψει στον Παναθηναϊκό το καλοκαίρι του 2025.