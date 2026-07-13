Λαπόρτα: «Ενθουσιασμένοι με τον Αντεγέμι, θα μείνει ο Ραφίνια»

O πρόεδρος της Μπαρτσελόνα, Ζοάν Λαπόρτα, μίλησε για τον σχεδιασμό των «μπλαουγκράνα» τονίζοντας ότι είναι ενθουσιασμένος με την μεταγραφή του Καρίμ Αντεγέμι, ενώ αποκάλυψε ότι ο Ραφίνια θα παραμείνει στους Καταλανούς.

Αναλυτικά όσα δήλωσε:

Για τον Φεράν Τόρες και το ενδιαφέρον της Παρί: «Έχω ακούσει κάτι για αυτό, αλλά δεν έχει υπάρξει επιβεβαίωση. Είναι παίκτης της Μπαρτσελόνα, ένας από τους 14 που έχουμε εδώ».

Για τον Ραφίνια: «Θα μείνει. Δεν έχει εκδηλωθεί ενδιαφέρον για να φύγει από την Μπαρτσελόνα. Είναι βασικός παίκτης μας. Με τον Γκόρντον και τον Αντεγέμι βλέπω ότι έχουμε ενισχυθεί στην επίθεση, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι θα αφήσουμε τον Ραφίνια να φύγει, είναι κομβικός για εμάς.

Είναι κρίμα που την περασμένη σεζόν δεν μπόρεσε να βρεθεί στην καλύτερή του κατάσταση στην τελική ευθεία σε πρωτάθλημα, Champions League και Κύπελλο. Το αποτέλεσμα θα ήταν διαφορετικό».

Για τον Αντεγέμι: «Είμαστε ενθουσιασμένοι με τον Αντεγέμι. Μας αρέσει εδώ και καιρό. Είναι γρήγορος και επικίνδυνος και ο Ντέκο το χειρίστηκε πολύ καλά. Τα νέα έγιναν γνωστά την ώρα που έπρεπε».

Για τον Χουλιάν Άλβαρες: «Θα το δούμε αυτό… Δεν πρόκειται να χορέψουμε στον ρυθμό κανενός. Εμείς θα τον ορίσουμε. Έχουμε κάνει μία προσφορά, η οποία δεν είναι για πάντα. Θα ανακοινώσουμε μέχρι πότε θα έχει ισχύ. Είναι σπουδαίος παίκτης και η προσφορά μας είναι σημαντική».