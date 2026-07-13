Ουόριορς: Στο πλευρό του Στιβ Κερ ο Φρανκ Βόγκελ

Οι Γκόλντεν Στέιτ Ουόριορς προχώρησαν σε ενίσχυση του προπονητικού επιτελείου τους, με τον Φρανκ Βόγκελ να αναλαμβάνει ρόλο βοηθού του Στιβ Κερ.

Ο 53χρονος προπονητής έχει μεγάλη εμπειρία στους πάγκους ομάδων του NBA, έχοντας εργαστεί ως πρώτος προπονητής σε Πέισερς, Μάτζικ, Λέικερς και Σανς, ενώ την περσινή σεζόν ήταν βοηθός του Τζέισον Κιντ στους Ντάλας Μάβερικς.

Η προσθήκη του Φρανκ Βόγκελ, έχει ιδιαίτερη σημασία για τους Ουόριορς, στην προσπάθεια που κάνουν να πείσουν τον Λεμπρόν Τζέιμς, αφού ο έμπειρος προπονητής συνεργάστηκε με τον «Βασιλιά» στους Λέικερς, κατακτώντας μαζί το πρωτάθλημα το 2020.