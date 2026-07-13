Ρόδρι: «Ο Λαμίν Γιαμάλ πρέπει να ηρεμήσει το άγχος που έχει»

Ο Λαμίν Γιαμάλ χρειάζεται να διαχειριστεί καλύτερα την πίεση και την επιθυμία του να αποδείξει πράγματα, σύμφωνα με τον αρχηγό της εθνικής Ισπανίας, Ρόδρι.

Αναλυτικά όσα δήλωσε:

«Νομίζω ότι ο Λαμίν χρειάζεται να ηρεμήσει λίγο το άγχος που έχει κάποιες φορές, αυτή την ανάγκη να θέλει να αποδείξει πράγματα. Είναι ένας παίκτης πολύ σημαντικός για εμάς, για όσα προσφέρει με την μπάλα αλλά και χωρίς αυτήν.

Είναι ένα πολύ έξυπνο παιδί. Στο τέλος της ημέρας είναι 19 ετών και πολλές φορές χρειάζεται να τον ηρεμούμε σε κάποιες στιγμές του παιχνιδιού. Το ποδόσφαιρο το έχει μέσα του, απλώς πρέπει να βρει την κατάλληλη στιγμή. Απέναντι στη Γαλλία ελπίζουμε να είναι σημαντικός για εμάς.

Πιστεύω ότι ένας παίκτης που στο Euro έδειξε τέτοια ωριμότητα, όταν θα έχει δύο χρόνια περισσότερα, δεν θα μας εκπλήσσει τόσο για το τι μπορεί να κάνει. Σε αυτή την ηλικία εγώ μόλις ξεκινούσα το επαγγελματικό ποδόσφαιρο και όχι στο υψηλότερο επίπεδο.

Είναι ένα πολύ ώριμο παιδί, που έχει ακόμη περιθώρια βελτίωσης στην κατανόηση των στιγμών του αγώνα, κάτι φυσιολογικό για την ηλικία του. Όλοι όμως γνωρίζουν ήδη την ποιότητά του».