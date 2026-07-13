Χάαλαντ: «Η Ρεάλ και η εθνική Αγγλίας είναι πολύ τυχερές που έχουν τον Τζουντ Μπέλιγχαμ»

O Έρλινγκ Χάαλαντ αποθέωσε τον Τζουντ Μπέλιγχαμ, τονίζοντας ότι η Ρεάλ Μαδρίτης και η Εθνική Αγγλίας είναι τυχερές που έχουν στο δυναμικό τους τον πρώην συμπαίκτη του στην Ντόρτμουντ.

Αναλυτικά όσα δήλωσε:

«Ο Τζουντ είναι καλός φίλος. Είχαμε δύο καλά χρόνια μαζί στην Ντόρτμουντ. Κρατάμε επαφή και είναι καλό παιδί. Το έχω πει αρκετές φορές ότι περνούσαμε καλά μαζί και δεν μου προκάλεσε έκπληξη το ότι πέτυχε δύο γκολ απόψε και είχε τέτοια απόδοση

Νομίζω ότι δέχεται υπερβολική κριτική αναφορικά με τον αριθμό των γκολ που βάζει. Δεν αξίζει την κριτική που του γίνεται επειδή είναι ένας από τους καλύτερους παίκτες στον κόσμο και είναι μέσος.

Κατάφερε να ντριμπλάρει κάθε αντίπαλο στο χορτάρι. Η Ρεάλ και η εθνική Αγγλίας είναι πολύ τυχερές που έχουν τον Τζουντ Μπέλιγχαμ, όλοι θα τον ήθελαν στην ομάδα τους».