Διπλό «χτύπημα» για Νεϊμάρ: Πρώτα η Νορβηγία, μετά το... πόκερ

Διπλή απογοήτευση μέσα σε μία εβδομάδα για τον Βραζιλιάνο σούπερ σταρ.

Δεν έχουν περάσει παρά μόνο έξι ημέρες από τον αποκλεισμό της Βραζιλίας στους «16» του Μουντιάλ από τη Νορβηγία (5/7 με 2-1) και σα να μην έφτανε αυτό ο Νεϊμάρ πικράθηκε γι' ακόμη μία φορά στις ΗΠΑ.

Μόνο που η τελευταία δεν αφορά κάποιο ποδοσφαιρικό γήπεδο, αλλά το τραπέζι του πόκερ! Ο Βραζιλιάνος αστέρας της Σάντος απέτυχε να προκριθεί στη δεύτερη ημέρα του Event 94 του World Series of Poker (WSOP), που διεξάγεται στο Λας Βέγκας, αποχωρώντας από τη διοργάνωση πριν καν φτάσει στις θέσεις που οδηγούσαν στα χρηματικά έπαθλα.

Ο κορυφαίος σκόρερ στα χρονικά της «Σελεσάο» χρειάστηκε να καταβάλει περίπου 10.000 δολάρια για να πάρει μέρος στο τουρνουά "No-Limit Hold'em Six-Handed", το οποίο διεξάγεται σε τραπέζια έως έξι παικτών. Στην παρτίδα που έκρινε... πρόκριση, έβαλε όλες τις μάρκες του στο κέντρο έχοντας σχηματίσει δύο ζεύγη, όμως ο αντίπαλός του, Βιτάλις Κορς, κρατούσε ήδη τριάδα από επτάρια.

Κι από τη στιγμή που δεν... εμφανίστηκε κάποιο φύλλο που θα μπορούσε να ανατρέψει την κατάσταση, ο Νεϊμάρ αποκλείστηκε πριν ακόμη ανοίξει το τελευταίο κοινό φύλλο (river).

Η μορφή του τουρνουά δεν του επέτρεψε δεύτερη ευκαιρία. Επρόκειτο για διοργάνωση τύπου freezeout, όπου οι παίκτες δεν μπορούν να αγοράσουν επιπλέον μάρκες ούτε να επανεγγραφούν, αφού χάσουν όλο το αρχικό τους στοίχημα.

Έτσι, ο Νεϊμάρ μπήκε στη λίστα με τα γνωστά ονόματα που έμειναν εκτός της δεύτερης ημέρας, μαζί με επαγγελματίες όπως οι Ντάνιελ Νεγκρεάνου, Νταν Σμιθ και Τζος Άριε.