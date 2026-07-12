Χαμός στην Αγγλία, ο Μπέλιγχαμ απάντησε στην κριτική του Τούχελ: «Δεν ξέρει πώς είναι να παίζεις σε τέτοιες συνθήκες»! (vid)

Άνω - κάτω η Αγγλία, μετά από την σκληρή κριτική του Τόμας Τούχελ προς τους παίκτες του

Ο Τζουντ Μπέλιγχαμ με δύο προσωπικά του τέρματα σφράγισε την πρόκριση της Αγγλίας στα ημιτελικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Στις δηλώσεις του ο Άγγλος ποδοσφαιριστής δεν έκρυψε την ενόχλησή του για την σκληρή κριτική του Τόμας Τούχελ, παρά την πρόκριση της ομάδας του.

Ο Γερμανός προπονητής παρά τη νίκη επί της Νορβηγίας δεν ήταν ιδιαίτερα ικανοποιημένος απο την εικόνα της ομάδας του, αναφέροντας χαρακτηριστικά ότι αρκέστηκαν σε ένα «πρόχειρο παιχνίδι με πολλά τεχνικά λάθη».

Ο σούπερ σταρ της Ρεάλ Μαδρίτης προχώρησε σε δηλώσεις σε αρκετά ενοχλημένο τόνο:

«Ναι, καλά, ό,τι να 'ναι. Ό,τι να 'ναι. Είναι δύσκολα εκεί έξω. Ήταν μια σκληρή μάχη. Όλοι οι παίκτες κατέβαλαν τεράστια προσπάθεια, οπότε η σκέψη και η εκτίμησή μου πηγαίνουν σε αυτούς». Στη συνέχεια, ο Μπέλιγχαμ έγινε ακόμα πιο αιχμηρός στις δηλώσεις του, αμφισβητώντας την αντίληψη του Γερμανού τεχνικού για τις συνθήκες του αγώνα: «Ίσως δεν ξέρει πώς είναι να παίζεις κάτω από τέτοιες συνθήκες εναντίον παικτών όπως ο Έρλινγκ Χάαλαντ, ο Όντεγκααρντ, ο Νούσα και ο Σέρλοθ. Δεν είναι καθόλου εύκολοι αντίπαλοι. Προσπαθήσαμε να δημιουργήσουμε μια θετική εικόνα. Δεν πρόκειται να κερδίζεις κάθε παιχνίδι αλλάζοντας χίλιες πάσες. Μερικές φορές πρέπει να κερδίζεις πιο "βρώμικα", κα αυτό κάναμε απόψε».

Jude Bellingham wasnt happy about what Tuchel said after the game lmao pic.twitter.com/dMbuawIDan — WolfRMFC (@WolfRMFC) July 12, 2026

"Maybe he doesn't know what it's like to play in those conditions."😳



Jude Bellingham spoke openly about Thomas Tuchel being critical of England's performance against Norway. pic.twitter.com/aJgDGEVNfX — Match of the Day (@BBCMOTD) July 12, 2026

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