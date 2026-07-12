Επίσημο: Στην Μακάμπι Τελ Αβίβ ο Μαντάρ (pic)

Η Μακάμπι Τελ Αβίβ ανακοίνωσε την έναρξη της συνεργασίας της με τον Γιαμ Μαντάρ για τα επόμενα τρία χρόνια.

Η Μακάμπι Τελ Αβίβ προχώρησε σε μία σημαντική προσθήκη, καθώς ανακοίνωσε την απόκτηση του Γιαμ Μαντάρ για τα επόμενα τρία χρόνια.

«Είμαι πολύ χαρούμενος και ενθουσιασμένος για το νέο κεφάλαιο και που είμαι μέρος της Μακάμπι Τελ Αβίβ. Ήδη περιμένω να γνωρίσω τους οπαδούς, τους συμπαίκτες, το σταφ και υπόσχομαι ότι θα δώσω τα πάντα σε κάθε προπόνηση και κάθε ματς για να βοηθήσω την ομάδα να πετύχει τους στόχους της» ανέφερε ο παίκτης στις πρώτες του δηλώσεις.

Την σεζόν που ολοκληρώθηκε αγωνιζόταν στην Χάποελ Τελ Αβίβ και σε 16 ματς στην Euroleague είχε σε 9,6 λεπτά 3,1 πόντους, 1,1 ριμπάουντ και 1,4 ασίστ.