«Κλειδώνει» του Αντεγέμι στη Μπαρτσελόνα

Πενταετής συμφωνία ανάμεσα σε Μπαρτσελόνα και Αντεγέμι, σύμφωνα με ξένα δημοσιεύματα

Στη Μπαρτσελόνα θα συνεχίσει, σύμφωνα με ξένα δημοσιεύματα, την καριέρα του ο Καρίμ Αντεγέμι, με την ομάδα της Καταλονίας να συμφωνεί σε όλα με τη Ντόρτμουντ και να αποκτά τον 24χρονο επιθετικό αντί 29 εκατομμυρίων ευρώ.

Σύμφωνα με τον Νικολό Σίρα, μοναδική επιλογή στο μυαλό του ποδοσφαιριστή ήταν η Μπαρτσελόνα, με τους «Μπλαουγκράνα» να του προσφέρουν συμβόλαιο πεντε ετών, ως το καλοκαίρι του 2031.

Τη σεζόν που ολοκληρώθηκε, ο Αντεγέμι σημείωσε συνολικά 39 συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις, με 10 τέρματα, ενώ χάρισε και έξι ασίστ σε 1.836' αγωνιστικά λεπτά.