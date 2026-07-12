Νέα Αριστερά: Να παραιτηθεί ο Χρυσοχοΐδης για την κρατική δολοφονία του 20χρονου στο Άργος

«Ο θάνατος του 20χρονου ανθρώπου με αναπηρία, που δέχτηκε βροχή πυροβολισμών από αστυνομικούς κατά τη διαφυγή του στο Άργος, αποτελεί μια ακόμα κρατική δολοφονία», αναφέρει σε ανακοίνωσή της η Νέα Αριστερά.

Αναλυτικά:

Φυσικοί αυτουργοί της δολοφονίας είναι οι αστυνομικοί που δρουν στο πλαίσιο ομάδων σερίφηδων. Ηθικός αυτουργός της, όμως, είναι η κυβέρνηση Μητσοτάκη που εφαρμόζει το δόγμα για τα «λυμένα χέρια της αστυνομίας», όπως το εφαρμόζει ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη.

Η δολοφονία του 20χρονου έρχεται σε μια στιγμή που κορυφαίοι υπουργοί και στελέχη της κυβέρνησης και της ΝΔ ζητούν να αλλάξουν οι κανόνες εμπλοκής των αστυνομικών, ώστε να μπορούν να πυροβολούν πολίτες χωρίς επιπτώσεις.

Η κυβέρνηση παράγει μόνο ανασφάλεια και κινδύνους για τους πολίτες.

Πρέπει άμεσα να διαλυθούν τα σώματα ανεκπαίδευτων πιστολέρο, όπως η ΟΠΚΕ, και ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης να παραιτηθεί μετά και τη νέα κρατική δολοφονία.

Πηγή: thepressproject