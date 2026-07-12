Καλές πορείες για ΓΚΑΪΣ και Έλφσμποργκ, προβάδισμα 9 βαθμών για τη Σίριους

Για τη 12η αγωνιστική του σουηδικού πρωταθλήματος η ΓΚΑΪΣ υποδέχεται την Έλφσμποργκ, που προηγείται με δύο βαθμούς. Αμφότερες βρίσκονται στο πρώτο μισό της κατάταξης. Η πρωτοπόρος Σίριους ταξιδεύει στην Στοκχόλμη, στην έδρα της Μπρομαπόικαρνα.

Οι 7 τελευταίοι αγώνες ανάμεσα στην ΓΚΑΪΣ και την Έλφσμποργκ είχαν «2-3 γκολ».

Τέσσερις νίκες, ισάριθμες ισοπαλίες και ισάριθμες ήττες μετράει μέχρι στιγμής η ΓΚΑΪΣ, η οποία έρχεται από το εκτός έδρας 1-1 με την Μπρομαπόικαρνα. Εντός έδρας είναι αξιόπιστη, έχοντας ηττηθεί μόνο στην πρεμιέρα του πρωταθλήματος, 0-1 από την Τζουργκάρντεν. Ακολούθησαν τρεις νίκες και δύο ισοπαλίες όσον αφορά τα ματς στο σπίτι της. Λείπει καιρό ο μέσος Κέβιν Χόλμεν. Εξέτισαν οι Μιλοβάνοβιτς (μέσος, 2 γκολ) και Σάλτερ (επιθετικός, 3 γκολ). Η Έλφσμποργκ ξεκίνησε με ήττα μετά από τη διακοπή, 1-2 από τη Χάμαρμπι. Ήταν η πρώτη της αποτυχία μετά από 6 αναμετρήσεις, με τις 5 εξ αυτών να λήγουν ισόπαλες. Μετράει τρία «Χ» σε πέντε εκτός έδρας ματς. Ο Νιγηριανός αμυντικός Μπουχάρι μεταγράφηκε στην Αούστρια Βιέννης. Τραυματίας ο 33χρονος αμυντικός Χέντλουντ. Επιστρέφει ο 34χρονος μπακ Σεμπάστιαν Χόλμεν. Τον ίδιο αριθμό νικών έχουν οι δύο αντίπαλοι, με την Γκάις να βρίσκεται σε καλύτερη φόρμα. Η εμπειρία της Έλφσμποργκ μπορεί να αποδειχθεί αρκετή για να της δώσει τον βαθμό της ισοπαλίας.

Η Μπρομαπόικαρνα προηγήθηκε στο 20’ και ισοφαρίστηκε στο 36’ του εντός έδρας αγώνα με την ΓΚΑΪΣ. Η ισοπαλία την ανέβασε στους 16 βαθμούς, την έριξε όμως στη 10η θέση της κατάταξης, ισοβαθμώντας με ακόμη τέσσερις ομάδες. Νίκησε μόνο στο 1/4 εντός έδρας παιχνίδια της. Οι 8/11 αγώνες της στο πρωτάθλημα συνοδεύτηκαν από Over. Η Σίριους δεν έχει κατακτήσει ποτέ το πρωτάθλημα Σουηδίας, όμως η φετινή της πορεία την καθιστά αυτήν την στιγμή ως το πρώτο φαβορί για να τα καταφέρει. Βρίσκεται εννέα βαθμούς μπροστά από τη 2η Χάμαρμπι και την 3η Χάκεν, έχοντας και ένα ματς λιγότερο. Η αλήθεια είναι πως είχε δείξει από τις προηγούμενες χρονιές ότι πρόκειται για μια ομάδα δημιουργική, με τόλμη και όρεξη. Το 4-4 της περασμένης εβδομάδας με τη Μιάλμπι ήρθε μετά από το προβάδισμα 3-0 και 4-2 που πήρε, όμως είχε απέναντί της τη νυν κάτοχο του τίτλου. Στις 5 παρουσίες της στην έδρα της σημερινής της αντιπάλου μετράει 4 νίκες και 1 ισοπαλία.

Επτά γκολ/γκολ στις οκτώ πιο πρόσφατες συναντήσεις της Μπρομαπόικαρνα με τη Σίριους, σημείο που εμφάνισε η πρωτοπόρος και στους 8/10 τελευταίους αγώνες της. Tο φαβορί διπλό της αήττητης φιλοξενούμενης σε συνδυασμό με το γκολ/γκολ βγάζει απόδοση για παιχνίδι.

712. ΓΚΑΪΣ - ΕΛΦΣΜΠΟΡΓΚ Χ 3,50

714. ΜΠΡΟΜΑΠΟΪΚΑΡΝΑ - ΣΙΡΙΟΥΣ 2&G 2,87

