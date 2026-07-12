Λίσι: «Αυτός είναι ο ΠΑΟΚ που θέλω, θα κρατήσουμε κάποια στοιχεία του σπουδαίου Λουτσέσκου» (vid)

Η συνέντευξη του Αλέσιο Λίσι στην κάμερα του PAOK TV μετά την ολοκλήρωση του βασικού σταδίου προετοιμασίας στην Ολλανδία

Ο τεχνικός του Δικεφάλου φάνηκε ικανοποιημένος από την απόδοση των παικτών του στο βασικό στάδιο της προετοιμασίας, ενώ μίλησε με εγκωμιαστικά σχόλια για τον Ραζβάν Λουτσέσκου.

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Αρχικά ανέφερε:

«Είμαι χαρούμενος με τη δουλεία που έγινε μέχρι σήμερα, καθώς η προσπάθεια όλων των παικτών ήταν απίστευτη, έχουν δουλέψει πολύ σκληρά. Οπότε είμαι χαρούμενος κι έχω πολύ καλό συναίσθημα για αυτό το ξεκίνημα και πρέπει να συνεχίσουμε έτσι».

Για το που επικεντρώθηκε σε αυτό το πρώτο κομμάτι της προετοιμασίας;



«Επικεντρωθήκαμε στο να τους δείξουμε μια ιδέα για το πως θέλουμε να δουλεύουμε. Πραγματικά σκληρά, με υψηλό ρυθμό σε όλες τις προπονήσεις και κάποιες βασικές αρχές, γιατί πολύ σύντομα έχουμε σημαντικά παιχνίδια και θα πρέπει να είμαστε έτοιμοι για αυτά τα παιχνίδια».

Για το αν έχουν αρχίσει οι παίκτες να αφομοιώνουν τις ιδέες του:

«Έχουν αρχίσει να το κάνουν και είμαι πολύ χαρούμενος με αυτή την προδιάθεση τους. Για εμένα αυτό είναι το πιο σημαντικό. Βλέπω ότι πιστεύουν σε αυτό που δουλεύουμε κι αυτό είναι πραγματικά σημαντικό. Το πόσο χρόνο θα χρειαστούμε είναι αδύνατο να το πούμε. Προσπαθούν να δώσουν τον καλύτερο τους εαυτό και σε κάποιες στιγμές των αγώνων βλέπουμε ωραία πράγματα».

Τι του έχει αρέσει μέχρι τώρα στην ομάδα και τι θέλει να βελτιώσει:

«Πρέπει να βελτιώσουμε πολλά πράγματα, αλλά είναι φυσιολογικό σε αυτό το στάδιο της προετοιμασίας. Είναι φυσιολογικό να χρειάζεται να δουλέψουμε πολύ, γιατί κάνουμε πολλά λάθη, αλλά είναι φυσιολογική διαδικασία. Το πιο σημαντικό είναι ότι οι παίκτες προσπαθούν να κάνουν όλα όσα τους ζητάμε, με τον καλύτερο τρόπο. Για αυτό είμαι πολύ χαρούμενος και πολύ τυχερός».

Για το πότε θα δούμε τον ΠΑΟΚ του Λίσι στο 100%:

«Πιθανότατα ποτέ, είναι πολύ δύσκολο να το πετύχεις. Αν πετυχαίναμε αυτό θα ήμασταν μάλλον μια τέλεια ομάδα. Και το να είσαι τέλειος είναι σχεδόν απίθανο. Οπότε πρέπει να προσπαθούμε να φτάσουμε όσο πιο κοντά μπορούμε στον στόχο, αλλά να ξέρουμε ότι θα υπάρξουν καλές και κακές στιγμές. Δεν είναι μια σταθερή διαδικασία, είναι μια διαδικασία με καλές και κακές περιόδους. Πρέπει να προσπαθήσουμε να είμαστε η καλύτερη εκδοχή του εαυτού μας, για όσο το δυνατόν περισσότερο μπορούμε στο πρωτάθλημα, αλλά και σε όλους τους αγώνες».

Για τον τακτικό σχεδιασμό που είχε συνηθίσει ο ΠΑΟΚ κι αν σκοπεύει να τον αλλάξει:

«Νομίζω ότι ο ΠΑΟΚ είχε τα τελευταία χρόνια έναν σπουδαίο προπονητή, ίσως έναν θρύλο εδώ, και δεν θα ήταν έξυπνο εκ μέρους μου να μην αξιοποιήσω κάποια από τη δουλειά του. Γιατί πιστεύω ότι ο Λουτσέσκου είναι ένας σπουδαίος προπονητής, οπότε πρέπει να κρατήσουμε κάποια πράγματα που η ομάδα έκανε καλά, και φυσικά να προσθέσουμε κάποια πράγματα που μας αρέσουν, γιατί κάθε προπονητής είναι διαφορετικός, και θέλει να περάσει τις δικές του ιδέες».