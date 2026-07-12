Συζητάει ήδη το ενδεχόμενο για Μουντιάλ 64 ομάδων ο Ινφαντίνο

Κάτι παραπάνω από ανοιχτό αφήνει το ενδεχόμενο για 64 ομάδες στο Παγκόσμιο Κύπελλο ο Ινφαντίνο

«Ολόκληρος ο κόσμος πρέπει να έχει τη δυνατότητα να ονειρεύεται το Παγκόσμιο Κύπελλο και όχι μόνο η Ευρώπη και η Νότια Αμερική», τονίζει σε πρόσφατη τοποθέτηση του ο Ινφαντίνο, μιλώντας στο ελβετικό «blue Sport».

Ο επικεφαλής της FIFA αξιολογεί τη διεύρυνση στις 48 ομάδες ως μια «τεράστια επιτυχία», απαντώντας στις επιφυλάξεις που είχαν εκφραστεί πριν από τη διοργάνωση για πιθανή πτώση του αγωνιστικού επιπέδου.

«Μπορεί κανείς να δει ότι η ποιότητα των ομάδων είναι γενικά εξαιρετικά υψηλή και βελτιώνεται συνεχώς σε ολόκληρο τον κόσμο», υπογράμμισε.

Με το σύστημα των 48 ομάδων, οι δύο πρώτες των ομίλων, αλλά και οι οκτώ κορυφαίες τρίτες, περνούν στη φάση των «32». Η αύξηση στις 64 ομάδες θα μπορούσε να επαναφέρει ένα πιο απλό μοντέλο, σύμφωνα με το οποίο θα συνεχίζουν μόνο οι δύο πρώτες ομάδες κάθε ομίλου.