Θρίαμβος του Μ. Μάρκεθ στο GP Γερμανίας και ιστορικό ρεκόρ!

Ο Μαρκ Μάρκεθ της εργοστασιακής Ducati κυριάρχησε στο Σάχσενρινγκ της Γερμανίας, πετυχαίνοντας μία σπουδαία και κυρίαρχη νίκη.

Ο Ισπανός αναβάτης της Ducati ήταν για ακόμη μια φορά φέτος κυριαρχικός για το πρωτάθλημα του MotoGP και στην πίστα του Σάχσενρινγκ της Γερμανίας.

Ο Μαρκ Μάρκεθ ολοκλήρωσε ένα άψογο τριήμερο στην Γερμανία, ενώ συγκέντρωσε τον απόλυτο αριθμό των 37 βαθμών, μην αφήνοντας κανένα περιθώριο αμφισβήτησης.

Ο Μάρκεθ τερμάτισε με ασφαλή διαφορά την κούρσα του από τον δεύτερο Άι Ογκούρα της Aprilia, ο οποίος πραγματοποίησε εξαιρετικό αγώνα για ακόμη μια φορά.

Ο Μάρκεθ έφτασε τις 13 νίκες στην καριέρα του στη συγκεκριμένη γερμανική πίστα σε όλες τις κατηγορίες και τις 10 στο MotoGP, ενώ το συγκεκριμένο επίτευγμα έχει ιστορική σημασία. Πλέον, βρίσκεται στην κορυφή με τον θρυλικό ρέκορντμαν Τζιάκομο Αγκοστίνι στη λίστα με τους αναβάτες που έχουν πανηγυρίσει τις περισσότερες νίκες στην ίδια πίστα.

Μετά το πέρας του Grand Prix της Γερμανίας, το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα MotoGP μπαίνει σερ περίοδο... διακοπών με το καθιερωμένο καλοκαιρινό του διάλειμμα. Το τριήμερο 5-7 Αυγούστου επιστρέφει η δράση με το GP M. Βρετανίας στο Σίλβερστον.