Χοκς: Το πακέτο που ζητούν από τους Λέικερς για τον Κουμίνγκα

Γνωστό έγινε το πακέτο που θέλουν οι Ατλάντα Χοκς για να παραχωρήσουν τον Τζόναθαν Κουμίνγκα στους Λος Άντζελες Λέικερς.

Οι Λος Άντζελες Λέικερς συνεχίζουν να βρίσκονται στην αγορά για έναν wing και στην κορυφή της λίστας τους βρίσκεται ο Τζόναθαν Κουμίνγκα. Και ο 23χρονος θα ήθελε να ντυθεί στα χρυσά και μωβ, ωστόσο δεν έχουν προχωρήσει οι διαπραγματεύσεις ακόμα.

Σύμφωνα με τον Κόμπι Πρινς, οι Ατλάντα Χοκς είναι διατεθειμένοι να βοηθήσουν με ένα sing-and-trade και έχει γίνει γνωστό το πακέτο που θα ήθελαν για να το κάνουν.

Πιο συγκεκριμένα, ζητούν από τους «Λιμνανθρώπους» τον Τζάρεντ Βαντερμπίλτ αλλά και το first-round pick swap του 2032. Σημειώνεται πως αυτό το swap είναι το τελευταίο first-round asset που μπορούν να κάνουν trade φέτος οι Λέικερς.

Με ένα SNT οι Λέικερς θα μπορούσαν να προσφέρουν ένα μεγαλύτερο συμβόλαιο στον Κουμίνγκα από αυτό που του προσφέρουν τώρα, το οποίο φέρεται να φτάνει τα 10 εκατομμύρια δολάρια τον χρόνο.

Αυτό που χρησιμοποιεί σαν… όπλο η ομάδα του Τζέι Τζέι Ρέντικ είναι το πλάνο της, καθώς ο 23χρονος αναμένεται να είναι βασικός και να έχει σημαντικό ρόλο δίπλα στον Λούκα Ντόντσιτς.