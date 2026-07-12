Το πρώτο τρίποντο του Κρις Μάντη με τους Τίμπεργουλβς!

Ο ομογενής φόργουορντ έκανε ντεμπούτο στο σάμερ λιγκ του Λας Βέγκας με την ομάδα της Μινεσότα, έχοντας 3 πόντους και 3 ριμπάουντ.

Δεν είναι ο Τζον Πουλακίδας ο μοναδικός ομογενής παίκτης, που αγωνίζεται στο σάμερ λιγκ του Λας Βέγκας. Είναι και ο Κρις Μάντης, ο οποίος προσπαθεί να βρει συμβόλαιο στο ΝΒΑ, παίζοντας με τος Μινεσότα Τίμπεργουλβς.

Ο Μάντης, που φέτος ως ρούκι έπαιξε στο θυγατρικό πρωτάθλημα του ΝΒΑ, έκανε ντεμπούτο χθες απέναντι στους Ντένβερ Νάγγετς, έχοντας 3 πόντους και 3 ριμπάουντ σε 11 λεπτά συμμετοχής.

Η ομάδα του έχασε με 101-82 με τον Μάντη να πατάει παρκέ και να έχει συμπαθητική παρουσία μπροστά στους αρκετούς Ελληνες (εκπροσώπους ομάδων), που βρίσκονται στο σάμερ λιγκ.