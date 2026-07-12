Γεμάτο Ελληνες το σάμερ λιγκ του Λας Βέγκας!

Το κορυφαίο σάμερ λιγκ του ΝΒΑ έχει έντονη ελληνική παρουσία για μία ακόμη σεζόν.

Το Λας Βέγκας έχει έντονο άρωμα Ελλάδας αυτές τις μέρες και πως όχι άλλωστε από τη στιγμή, που είναι πολλοί οι συμπατριώτες μας, που δίνουν το παρών στο μεγαλύτερο σάμερ λιγκ του κορυφαίου πρωταθλήματος του κόσμου.

Κατ’ αρχάς είναι ο Γιώργος Μποζίκας, ασίσταντ κόουτς του Ολυμπιακού, και ο προπονητής της Βαρέζε, Γιάννης Καστρίτης, οι οποίοι βρίσκονται στις ΗΠΑ ως μέλη ομάδων του ΝΒΑ.

Ο Μποζίκας είναι ασίσταντ κόουτς των Ατλάντα Χοκς για μία ακόμη σεζόν ενώ ο Καστρίτης είναι guest coach στους Σαν Αντόνιο Σπερς.

Από κει και πέρα, έχουν ήδη παρακολουθήσει πολλά παιχνίδια ο τζένεραλ μάνατζερ της Χάποελ Τελ Αβίβ, Γιώργος Χήνας, ο Γιώργος Τσιάρας από πλευράς ΠΑΟΚ, και ο Χρήστος Σταυρόπουλος από την Αρμάνι.

Για δεύτερη χρονιά στο Λας Βέγκας είναι ο Δημήτρης Τσαλδάρης. Αυτή τη φορά για λογαριασμό της Δόξας Λευκάδας. Σήμερα αναμένονται στα δύο γήπεδα, που γίνονται τα ματς, οι άνθρωποι του Ολυμπιακού, προεξάρχοντος του Γιώργου Μπαρτζώκα.

Στο Λας Βέγκας είναι επίσης, αλλά και γενικώς εδώ και τρεις εβδομάδες στην Αμερική ο Χρήστος Μαρμαρινός, ο οποίος δουλεύει (μόνιμα) για τους Σακραμέντο Κινγκς.