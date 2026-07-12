Νέος πρόεδρος της ΕΛΟΤ ο Μιχάλης Μουρούτσος

Ο Μιχάλης Μουρούτσος είναι ο νέος πρόεδρος της Ελληνικής Ομοσπονδίας Τάε Κβον Ντο, μετά τις πρόωρες εκλογές που πραγματοποιήθηκαν το Σάββατο στα γραφεία της ομοσπονδίας.

Η εκλογική διαδικασία προέκυψε έπειτα από την απόφαση του διοικητικού συμβουλίου στις 12 Ιουνίου 2026 για σύγκληση έκτακτης γενικής συνέλευσης και προσφυγή σε πρόωρες εκλογές. Η πρόταση είχε εγκριθεί με 14 ψήφους υπέρ και 8 κατά, ενώ μεταξύ όσων την υποστήριξαν ήταν και ο χρυσός Ολυμπιονίκης του Σίδνεϊ 2000, Μιχάλης Μουρούτσος.

Δικαίωμα συμμετοχής στην ψηφοφορία είχαν 244 αθλητικά σωματεία. Από αυτά, τα 242 είχαν δηλώσει συμμετοχή στη γενική συνέλευση, ενώ τελικά στις κάλπες προσήλθαν 231 σωματεία.

Από τους συνολικά 47 υποψηφίους εξελέγησαν ως μέλη του νέου ΔΣ οι:

Δημήτριος Καλτσάς

Αθανάσιος Μπαλίλης

Αρετή Αθανασοπούλου

Γεράσιμος Καρανταγλής

Σαράντος Σαραντίδης

Ιωάννης-Διονύσιος Κοντογιάννης

Γεώργιος Παναγιωτόπουλος

Αδαμαντία Παπαγεωργίου

Απόστολος Παπαϊωάννου

Βασιλική Σαραντοπούλου

Μάριος Τσουρδίνης

Νικόλαος Θωμαΐδης

Γεράσιμος Τσομπάνογλου

Αλεξάνδρα Γιαννουσά

Αντώνιος Γκολφινόπουλος

Θεόδωρος Θεοδωρίδης

Αγγελική Τσιολακούδη

Σπυριδούλα Φεύγα

Κυριακή Ψυρούκη

Ιωάννης Μουρούτσος

Αναπληρωματικά μέλη εξελέγησαν οι: Άννα Παπαϊωάννου, Βασίλειος Τζήκας, Κωνσταντίνα Ασλανίδου, Χρήστος Μανώλης, Ευαγγελία Μήτρου, Ανδρέας Γκαγκαρέλης κι Αντωνία Κορτζή.