Απρόοπτο με Ζίνι | Ο Βάργκα στη θέση του, καθυστέρηση στη σέντρα!

Πρώτο φιλικό προετοιμασίας στην Ολλανδία κόντρα στην τοπική Ντε Γκράαφτσαπ (12/7, 17:15, Cosmote Sport 1HD) για την Ένωση.

Ενοχλήσεις για Λούκα Γιόβιτς και Ζίνι που θα προφυλαχθούν από το πρώτο φιλικό προετοιμασίας της ΑΕΚ. Ο Ανγκολέζος αισθάνθηκε ένα σφίξιμο λίγο πριν τη σέντρα, η οποία μεταφέρθηκε 15 λεπτά αργότερα λόγω καθυστέρησης στην άφιξη της αποστολής και των διαιτητών από μποτιλιάρισμα στο Βέιλε. Ο Μπαρνάμπας Βάργκα, πλέον, στο αρχικό σχήμα.

Ο Μάρκο Νίκολιτς έδωσε... φανέλα βασικού στα νέα μεταγραφικά αποκτήματα, Κάαν Κάιρινεν και Αντρέι Ζούμπκοφ, επιλέγοντας σύστημα 4-4-2 και το κέντρο στην ευθεία. Κεντρικός αμυντικός ο Γκεοργκίεφ, δεύτερος επιθετικός ο Γκατσίνοβιτς.

Η ενδεκάδα της ΑΕΚ για το φιλικό με την Ντε Γκράαφτσαπ: Μπρινιόλι, Ρότα, Μουκουντί, Γκεοργκίεφ, Πένραϊς, Κάιρινεν, Μάνταλος, Ζούμπκοφ, Κοϊτά, Γκατσίνοβιτς, Βάργκα.