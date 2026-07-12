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Μητσοτάκης: Συλλυπητήρια στο Κατάρ για τον θάνατο του σεΐχη Χαμάντ μπιν Χαλίφα Αλ-Θάνι

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Ειλικρινή συλλυπητήρια στον λαό του Κατάρ και στην οικογένεια Αλ Θάνι για την απώλεια του σεΐχη Χαμάντ μπιν Χαλίφα Αλ Θάνι, εκφράζει ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης με μήνυμά του στο Χ (πρώην Twitter) το απόγευμα της Κυριακής (12.07.2026).

«Θα μείνει στη μνήμη ως ένας οραματιστής ηγέτης, που διαδραμάτισε καθοριστικό ρόλο στην ανάπτυξη του Κατάρ και στη διαμόρφωση της ευρύτερης περιοχής», υπογραμμίζει ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην ανάρτησή του.

«Εκφράζουμε τα ειλικρινή μας συλλυπητήρια στον λαό του Κατάρ και στην οικογένεια Αλ Θάνι για τον θάνατο του Σεΐχη Χαμάντ μπιν Χαλίφα Αλ-Θάνι. Θα μείνει στη μνήμη μας ως ένας οραματιστής ηγέτης που διαδραμάτισε καθοριστικό ρόλο στην ανάπτυξη του Κατάρ και της ευρύτερης περιοχής».

Ο πρώην εμίρης του Κατάρ, σεΐχης Χαμάντ μπιν Χαλίφα Αλ-Θάνι, «έφυγε» σε ηλικία 74 ετών από τη ζωή, όπως ανακοίνωσε το ανώτατο κυβερνητικό όργανο της χώρας, το Amiri Diwan, την Κυριακή.

Πηγή: newsit.gr

Μητσοτάκης: Συλλυπητήρια στο Κατάρ για τον θάνατο του σεΐχη Χαμάντ μπιν Χαλίφα Αλ-Θάνι