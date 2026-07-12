Μητσοτάκης: Συλλυπητήρια στο Κατάρ για τον θάνατο του σεΐχη Χαμάντ μπιν Χαλίφα Αλ-Θάνι

Ειλικρινή συλλυπητήρια στον λαό του Κατάρ και στην οικογένεια Αλ Θάνι για την απώλεια του σεΐχη Χαμάντ μπιν Χαλίφα Αλ Θάνι, εκφράζει ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης με μήνυμά του στο Χ (πρώην Twitter) το απόγευμα της Κυριακής (12.07.2026).

«Θα μείνει στη μνήμη ως ένας οραματιστής ηγέτης, που διαδραμάτισε καθοριστικό ρόλο στην ανάπτυξη του Κατάρ και στη διαμόρφωση της ευρύτερης περιοχής», υπογραμμίζει ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην ανάρτησή του.

«Εκφράζουμε τα ειλικρινή μας συλλυπητήρια στον λαό του Κατάρ και στην οικογένεια Αλ Θάνι για τον θάνατο του Σεΐχη Χαμάντ μπιν Χαλίφα Αλ-Θάνι. Θα μείνει στη μνήμη μας ως ένας οραματιστής ηγέτης που διαδραμάτισε καθοριστικό ρόλο στην ανάπτυξη του Κατάρ και της ευρύτερης περιοχής».

Sincere condolences to the people of Qatar and the Al Thani family on the passing of Sheikh Hamad bin Khalifa Al-Thani. He will be remembered as a visionary leader who played a defining role in Qatar's development and the wider region. — Prime Minister GR (@PrimeministerGR) July 12, 2026

Ο πρώην εμίρης του Κατάρ, σεΐχης Χαμάντ μπιν Χαλίφα Αλ-Θάνι, «έφυγε» σε ηλικία 74 ετών από τη ζωή, όπως ανακοίνωσε το ανώτατο κυβερνητικό όργανο της χώρας, το Amiri Diwan, την Κυριακή.

Πηγή: newsit.gr