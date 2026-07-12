Μητσοτάκης: Συλλυπητήρια στο Κατάρ για τον θάνατο του σεΐχη Χαμάντ μπιν Χαλίφα Αλ-Θάνι

«Θα μείνει στη μνήμη ως ένας οραματιστής ηγέτης, που διαδραμάτισε καθοριστικό ρόλο στην ανάπτυξη του Κατάρ και στη διαμόρφωση της ευρύτερης περιοχής», υπογραμμίζει ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην ανάρτησή του.
«Εκφράζουμε τα ειλικρινή μας συλλυπητήρια στον λαό του Κατάρ και στην οικογένεια Αλ Θάνι για τον θάνατο του Σεΐχη Χαμάντ μπιν Χαλίφα Αλ-Θάνι. Θα μείνει στη μνήμη μας ως ένας οραματιστής ηγέτης που διαδραμάτισε καθοριστικό ρόλο στην ανάπτυξη του Κατάρ και της ευρύτερης περιοχής».
Ο πρώην εμίρης του Κατάρ, σεΐχης Χαμάντ μπιν Χαλίφα Αλ-Θάνι, «έφυγε» σε ηλικία 74 ετών από τη ζωή, όπως ανακοίνωσε το ανώτατο κυβερνητικό όργανο της χώρας, το Amiri Diwan, την Κυριακή.
Πηγή: newsit.gr