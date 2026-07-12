Πρωταθλητής Ευρώπης στα 100μ. πρόσθιο ο Ντούμας

Ο Βαγγέλης-Εφραίμ Ντούμας ολοκλήρωσε με τον καλύτερο τρόπο την παρουσία του στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Κολύμβησης Εφήβων/Νεανίδων στο Μόναχο, κατακτώντας το χρυσό μετάλλιο στα 100 μέτρα πρόσθιο και ανεβαίνοντας για δεύτερη φορά στην καριέρα του στην κορυφή της Ευρώπης στο συγκεκριμένο αγώνισμα.

Ο 18χρονος Έλληνας κολυμβητής πραγματοποίησε εξαιρετική εμφάνιση στον τελικό. Αν και βρισκόταν στην τέταρτη θέση μετά τα πρώτα 50 μέτρα με πέρασμα 28.38, ανέβασε εντυπωσιακά τον ρυθμό του στο δεύτερο μισό της κούρσας, προσπέρασε όλους τους αντιπάλους του και τερμάτισε πρώτος σε 59.91.

Πίσω του ακολούθησαν ο Γερμανός Λούις Χόφμαν με 1:00.29 και ο Βρετανός Μαξ Μόργκαν με 1:00.41, ενώ ο Ντούμας ήταν ο μοναδικός αθλητής του τελικού που ολοκλήρωσε την κούρσα κάτω από το ένα λεπτό.

Η επίδοσή του πλησίασε το ατομικό και πανελλήνιο ρεκόρ των 59.77, το οποίο είχε σημειώσει το 2025 και παραμένει η κορυφαία ελληνική επίδοση στις κατηγορίες ανδρών, νέων Κ23 και εφήβων.

Το χρυσό στα 100 μέτρα πρόσθιο ήταν το δεύτερο μετάλλιο του στη φετινή διοργάνωση, μετά το ασημένιο στα 200 μέτρα πρόσθιο, ενώ συνολικά έφτασε τα πέντε μετάλλια σε Ευρωπαϊκά Πρωταθλήματα Εφήβων/Νεανίδων. Παράλληλα, έγινε ο μοναδικός Έλληνας κολυμβητής που έχει κατακτήσει μετάλλια σε τρεις διαδοχικές διοργανώσεις, έχοντας πλέον δύο χρυσά και ένα ασημένιο στα 100 μέτρα πρόσθιο, ένα ασημένιο στα 200 μέτρα πρόσθιο και ακόμη ένα ασημένιο με τη σκυταλοδρομία 4x100 μέτρα μικτή.

Η επιτυχία του Ντούμα χάρισε στην Ελλάδα το 67ο μετάλλιό της στην ιστορία του θεσμού και το τρίτο στη φετινή διοργάνωση του Μονάχου.

Στην τελευταία ημέρα των αγώνων συμμετείχε και ο Νίκος Παπαθεοδώρου στον τελικό των 100 μέτρων ύπτιο. Ο 17χρονος Έλληνας κολυμβητής πέρασε πρώτος στα 50 μέτρα, όμως στη συνέχεια υποχώρησε στην κατάταξη και τερμάτισε έκτος με χρόνο 55.38. Το χρυσό μετάλλιο κατέκτησε ο Μιχαΐλ Σερμπάκοφ με 53.99, μπροστά από τον Νέιθαν Μουρατόρι (54.00) και τον Κρισαντέρ Σερντά (54.52).