Αποχαιρέτησε τον Μπλοσομγκέιμ η Μονακό

Παρελθόν και επίσημα από την Μονακό αποτελεί ο Τζαρόν Μπλοσομγκέιμ, με την Γαλλική ομάδα να ανακοινώνει το τέλος της συνεργασίας των δυο πλευρών.
Ο Αμερικανός φόργουορντ στη φετινή Euroleague με τους Μονεγάσκους μέτρησε κατά μέσο όρο 7.4 πόντους, 3.6 ριμπάουντ και 0.5 ασίστ, συγκεντρώνοντας 7.7 μονάδες στο σύστημα αξιολόγησης.
Ο Μπλοσομγκέιμ όπως όλα δείχνουν θα συνεχίσει την καριέρα του στα Εμιράτα για λογαριασμό της Ντουμπάι ΒC, ενώ το όνομα του είχε... παίξει και για τον Ολυμπιακό.
Merci Jaron ❤️🤍— AS Monaco Basket 🇲🇨 (@ASMonaco_Basket) July 12, 2026
⭐️ Des titres en France aux sommets de l'Euroleague, Jaron Blossomgame a été ce soldat exemplaire, ce guerrier infatigable, un rouage essentiel du système Roca Team pendant 4 ans 🇲🇨
You'll always be at home in Monaco @JaronBgame 💫#RocaTeam #DagheMunegu pic.twitter.com/5k4lODj5zC