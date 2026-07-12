Αποχαιρέτησε τον Μπλοσομγκέιμ η Μονακό

Η Μονακό με ανακοίνωση της γνωστοποίησε το τέλος της συνεργασίας της με τον Τζάρον Μπλόσομγκεϊμ, ο οποίος οδεύει προς την Ντουμπάι BC

Παρελθόν και επίσημα από την Μονακό αποτελεί ο Τζαρόν Μπλοσομγκέιμ, με την Γαλλική ομάδα να ανακοινώνει το τέλος της συνεργασίας των δυο πλευρών.

Ο Αμερικανός φόργουορντ στη φετινή Euroleague με τους Μονεγάσκους μέτρησε κατά μέσο όρο 7.4 πόντους, 3.6 ριμπάουντ και 0.5 ασίστ, συγκεντρώνοντας 7.7 μονάδες στο σύστημα αξιολόγησης.

Ο Μπλοσομγκέιμ όπως όλα δείχνουν θα συνεχίσει την καριέρα του στα Εμιράτα για λογαριασμό της Ντουμπάι ΒC, ενώ το όνομα του είχε... παίξει και για τον Ολυμπιακό.