Ηράκλειο: Άνδρας πήρε το πρώτο αεροπλάνο από τη Γερμανία και χτύπησε την πρώην του

Νέο περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας σημειώθηκε στο Ηράκλειο της Κρήτης το Σάββατο 11/7.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Cretalive.gr, 27χρονος άνδρας εισέβαλε στην σουίτα ξενοδοχείου όπου διέμενε η πρώην σύντροφός του και ο φίλος της, χτυπώντας και τους δύο άγρια στο πρόσωπο και το σώμα.

Σύμφωνα με τις Αρχές, η 25χρονη Γερμανίδα ήταν τόσο άσχημα τραυματισμένη που δεν μπορούσε ούτε να μιλήσει, ούτε καν να ανασάνει. Ο 19χρονος Γερμανός φίλος της στεκόταν λίγο πιο πέρα, επίσης χτυπημένος στο πρόσωπο. Η 25χρονη χρειάστηκε να διακομιστεί με ασθενοφόρο στο Βενιζέλειο Νοσοκομείο όπου και νοσηλεύεται.

Η σχέση της 25χρονης με τον 27χρονο

Η 25χρονη διατηρούσε σχέση με τον 27χρονο και τον Φεβρουάριο χώρισαν. Οι δυο τους ήταν μαζί για περίπου έξι χρόνια. Φέρεται να υπήρχαν, όμως, προβλήματα στην σχέση τους, ακόμα και κάποια περιστατικά βίας ανάμεσά τους.

Μετά τον χωρισμό τους, ο 27χρονος ταξίδεψε μέχρι την Ταϊλάνδη προκειμένου να εκπαιδευτεί στο κικ μπόξινγκ, ενώ εκείνη προχώρησε στη ζωή της.

Ωστόσο, εκείνη ξέχασε ότι είχαν έναν κοινό λογαριασμό mail, με αποτέλεσμα εκείνος να συνεχίζει να ενημερώνεται για τις κινήσεις της.

Παρήγγειλε φαγητό και έμαθε πού βρίσκεται

Η 25χρονη παρήγγειλε φαγητό μέσω διαδικτυακής εφαρμογής στην Κρήτη που βρισκόταν για διακοπές με τον 19χρονο. Η παραγγελία ανέφερε την σουίτα και το ξενοδοχείο όπου διέμεναν. Τότε ο 27χρονος πήρε το πρώτο αεροπλάνο και πήγε στην Κρήτη. Έκλεισε airbnb για τέσσερις ημέρες, εντόπισε την πρώην του και εισέβαλε στο ξενοδοχείο από την περίφραξη της πισίνας.

Ο 19χρονος νυν προσπάθησε να τον απωθήσει, αλλά ο 27χρονος τον χτύπησε άσχημα στο πρόσωπο. Όταν λίγο αργότερα συνήλθε, άκουσε τα ουρλιαχτά της συντρόφου του, την οποία ο πρώην της χτυπούσε βίαια.

Οι αστυνομικοί του ΑΤ Μαλεβιζίου εντόπισαν τον 27χρονο μέσα σε μία ώρα, τη στιγμή που ετοιμαζόταν να φύγει από τη χώρα.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Cretalive, ο 27χρονος ισχυρίζεται πως δεν είχε σκοπό να χτυπήσει την πρώην σύντροφό του, αλλά ήθελε απλά να της μιλήσει.

Ο νεαρός Γερμανός αντιμετωπίζει μεταξύ άλλων κακουργηματική δίωξη και πήρε προθεσμία να απολογηθεί την Τρίτη 14/7 ενώπιον της αρμόδιας ανακρίτριας Ηρακλείου.

Πηγή: cnn.gr, cretalive.gr