Aνανέωσε ως το 2028 με την Μπεσίκτας ο Αλιμπίγιεβιτς

Κάτοικος Πόλης θα παραμείνει για τα επόμενα δυο χρόνια ο Ντούσαν Αλιμπίγιεβιτς. Η Μπεσίκτας με ανακοίνωση της γνωστοποίησε την επέκταση της συνεργασίας της με τον Σέρβο τεχνικό, ο οποίος υπέγραψε συμβόλαιο μέχρι 2028.
Ο Αλιμπίγιεβιτς ήταν αυτός που οδήγησε την τουρκική ομάδα στον τελικό του Eurocup, ενώ στον οργανισμό κρίθηκε ο κατάλληλος για να οδηγήσει τον σύλλογο στην Euroleague της νέας χρονιάς.
Παράλληλα αναδείχθηκε Προπονητής της Χρονιάς στο EuroCup, μια διάκριση που κατέκτησε για δεύτερη φορά στην καριέρα του, επιβεβαιώνοντας πως αποτελεί έναν από τους πιο ανερχόμενους προπονητές στην Ευρώπη.
Başantrenörümüz Dusan Alimpijevic ile yola devam! ✍️— Beşiktaş Basketbol (@BJK_Basketbol) July 12, 2026
2023/24 sezonunda takımımıza katıldığı günden bu yana Camiamızın sevgisini kazanmış olan ve birlikte önemli başarılar kazanacağımıza inanmış olduğumuz Başantrenörümüz Dusan Alimpijevic ile 2027-2028 sezonu sonuna kadar… pic.twitter.com/PG7y6EeXbS