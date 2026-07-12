Aνανέωσε ως το 2028 με την Μπεσίκτας ο Αλιμπίγιεβιτς

Η Μπεσίκτας με ανακοίνωση της γνωστοποίησε την ανανέωση της συνεργασίας της με τον Ντούσαν Αλιμπίγιεβιτς, με τον Σέρβο προπονητή να υπογράφει επέκταση μέχρι το καλοκαίρι του 2028.

Κάτοικος Πόλης θα παραμείνει για τα επόμενα δυο χρόνια ο Ντούσαν Αλιμπίγιεβιτς. Η Μπεσίκτας με ανακοίνωση της γνωστοποίησε την επέκταση της συνεργασίας της με τον Σέρβο τεχνικό, ο οποίος υπέγραψε συμβόλαιο μέχρι 2028.

Ο Αλιμπίγιεβιτς ήταν αυτός που οδήγησε την τουρκική ομάδα στον τελικό του Eurocup, ενώ στον οργανισμό κρίθηκε ο κατάλληλος για να οδηγήσει τον σύλλογο στην Euroleague της νέας χρονιάς.

Παράλληλα αναδείχθηκε Προπονητής της Χρονιάς στο EuroCup, μια διάκριση που κατέκτησε για δεύτερη φορά στην καριέρα του, επιβεβαιώνοντας πως αποτελεί έναν από τους πιο ανερχόμενους προπονητές στην Ευρώπη.