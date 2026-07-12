Θέλει να ανανεώσει το συμβόλαιο του Δημήτρη Φλιώνη η ΑΕΚ

Η ΑΕΚ επιθυμεί να ανανεώσει το συμβόλαιο του αρχηγού της, Δημήτρη Φλιώνη, με την Ένωση να θέλει να διατηρήσει στον ρόστερ της τον Έλληνα άσο, προσφέροντας του αυξημένες απολαβές.

Με τους Έλληνες παίκτες να... σπανίζουν πλέον την δεδομένη χρονική στιγμή, η ΑΕΚ θέλει να έχει το κεφάλι της ήσυχο, συνεχίζοντας τον σχεδιασμό του ρόστερ της ενόψει της νέας σεζόν.

Με τους μνηστήρες για τον Δημήτρη Φλιώνη να καραδοκούν, καθώς όπως γρψαμε χθες ο Ολυμπιακός εξετάζει την περίπτωση του Έλληνα γκαρντ, η Ένωση θέλει να επιβραβεύσει τον αρχηγό της με νέο συμβόλαιο.

Οι «κιτρινόμαυροι» δεν δείχνουν διάθεση να χάσουν τον 29χρονο άσο, με τις δυο πλευρές, όπως όλα δείχνουν να κάθονται στο τραπέζι τις επόμενες μέρες για να συζητήσουν για πιθανή επέκταση συμβολαίου του παίκτη, με αυξημένες απολαβές.

Ο Δημήτρης Φλιώνης είναι από τους βασικούς πυλώνες της ΑΕΚ και βρίσκεται στον οργανισμό τα τελευταία πέντε χρόνια και αν μη τι άλλο οι «κιτρινόμαυροι» επιθυμούν να τον επιβραβεύσουν με ένα νέο συμβόλαιο.