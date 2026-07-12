Φωτιά στον Άγιο Αθανάσιο στη Θεσσαλονίκη – Στάλθηκε μήνυμα το 112

Φωτιά ξέσπασε έξω από το χωριό του Αγίου Αθανασίου στην Θεσσαλονίκη το απόγευμα της Κυριακής (12.07.2026).

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική η φωτιά καίει χαμηλή βλάστηση, ξερά χόρτα και απορρίμματα έξω από τον Άγιο Αθανάσιο, ενώ για την ώρα δεν απειλεί σπίτια.

Άμεσα κινητοποιήθηκαν επίγειες και εναέριες δυνάμεις του Πυροσβεστικού Σώματος και συγκεκριμένα, 35 πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρων της 2ης ΕΜΟΔΕ και 10 οχήματα, ενώ από αέρος κινητοποιήθηκαν 2 ελικόπτερα

Στην επιχείρηση συνδράμουν υδροφόρες του δήμου Θεσσαλονίκης.

Καθ’ όλη τη διάρκεια του συμβάντος το ΕΣΚΕΔΙΚ λαμβάνει συνεχή εικόνα από το drone μέσω οπτικής και θερμικής κάμερας.

Παράλληλα, στις 18:02 εκδόθηκε ενημερωτικό μήνυμα από το 112 προς όσους βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή.

⚠️ Activation 1️⃣1️⃣2️⃣



🆘 Fire in the area of #Agios_Athanasios of the regional unit of #Thessaloniki



‼️ Stay alert and follow the instructions of the Authorities



ℹ️ https://t.co/GY26GrlKvl@pyrosvestiki@hellenicpolice — 112 Greece (@112Greece) July 12, 2026

Κλιμάκιο της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Θεσσαλονίκης μεταβαίνει στην περιοχή της πυρκαγιάς για την διερεύνηση των αιτίων της.

Πηγή: newsit.gr